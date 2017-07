LOCAL: Proces pentru CNP şi atacuri teroriste

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un botoşănean a dat în judecată Inspectoratul Judeţean de Poliţie solicitând instanţei de judecată „să li se recunoască (întregii familii) CNP-urile cu care s-au născut și să se restituie CNP-urile furate din baza de date securizată a Poliţiei Române”. Totodată, în acţiunea deschisă la Judecătoria Botoşani, bărbatul a cerut să i se elibereze „conținutul interceptărilor la 112 și la TELVERDE SRI întrucât le este pusă viața în pericol și nu au acces nici măcar la apel urgențe”. Un alt capăt de cerere viza ridicarea codurilor „prin care întreaga sa familie este urmărită în mod ilegal, localizată și atacată cu radiații” precum şi „oprirea de urgență a atacului terorist cu radiații ce se desfășoară în forma continuată asupra sa și a întregii sale familii”. În plângerea depusă la instanţă, botoşăneanul A.M. arăta că, împreuna cu soția şi fiica sa au fost scoși din baza de date securizată a Poliţiei Române începând cu mai 2012, apreciind că „există într-o bază de date clandestină, ca aceea pe care o deținea la adresa de domiciliu fostul primar al Iaşiului, Gheorghe Nechita, sau într-o baza de date similară cu aceasta”. Botoşăneanul susţinea că, începând din aprilie 2011 și până în 2017 un anume Ş.G. a devenit „torționarul” întregii sale familii, respectiv că acesta, în complicitate cu Poliția Botoşani, a „fabricat” o carte de identitate falsă pe numele fiicei sale, cu un alt CNP şi că s-a pus la cale "uciderea cu radiații a întregii sale familii cu ajutorul grupărilor infracționale organizate pe care le-a format”. Petentul susține că de aproximativ un an și jumătate întreaga familie este atacată non-stop cu radiații pe unde merge, de către Poliţie şi SRI prin diverși ofițeri activi de la SRI, Poliţie, Jandarmerie, agenți acoperiți ai S.R.I., Poliţie, B.C.C.O., D.I.I.C.O.T, precum și de către vecini, „cu intenția de a fi uciși”. Astfel, bărbatul susţine că pe 13 mai 2016, orele 23, s-a prezentat la Poliţia Botoşăani, unde a vrut să depună o plângere, însă agentul de poliție care era se serviciu a refuzat să înregistreze plângerea și i-a îndepărtat din incinta Poliției. Petentul arata că, „fiind grav vătămați în urma numeroaselor traumatisme craniene și traumatisme interne”, împreună cu fiica și soția sa, s-a prezentat în noaptea de 13 spre 14 mai 2016 la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Județean cu edem cerebral, cu capul umflat, prezentând stare de greața, cefalee, amețeli, tulburări de echilibru, tulburări de vedere, etc, unde a adus la cunoștința doamnei doctor de gardă cele întâmplate, faptul că li s-au furat CNP-urile din baza de date securizată a Poliţiei Române, că se spală bani non-stop, în formă continuată, la nivel înalt, în așa-zisa afacere MICROSOFT pe baza licențelor de farmacist și de economist ale fiicei sale și sunt iradiați, pe timp de zi și pe timp de noapte atât pe stradă cât și în casă, că sunt ascultați, vizualizați și filmați în casă, urmărindu-se a li se distruge integritatea fizică și psihică”, însă personalul unităţii spitaliceşti refuzat sa treacă în anamneză pe foaia de observație cele declarate de ei și s-a scris că locuiesc într-o zonă radioactivă și că li se recomandă să părăsească domiciliul. În fapt, în noaptea cu pricina, din cauza scandalului provocat de bărbat în incinta UPU, personalul medical a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns jandarmii, care i-au sancționat contravențional. Magistraţii au luat în considerare plângerea bărbatului, dar au ajuns la concluzia că în ceea ce priveşte amenda aplicată de jandarmi, aceasta a fost legală. În schimb, privind celelalte capete de cerere referitoare la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, instanţa a dispus formarea unui nou dosar având ca obiect „obligație de a face”, urmând ca în timpul procesului să se stabilească temeinicia acţiunii.