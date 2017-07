SPORT: Cornel Şfaiţer: Am avut disponibiliate, deschidere către FCSB pentru a negocia pentru Moruţan dar aţi văzut ce declaraţii au venit de la Bucureşti!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că Olimpiu Moruţan este pregătit 100% pentru debutul noului sezon competiţional dezvăluind că îin ciuda faptului că Gigi Becali bate în retragere în privinţa transferului său, de mijlocaş s-au mai interesat în ultimele zile şi alte echipe.

„S-a discutat prea mult pe seama acestui transfer. Noi am avut deschidere, disponibilitate de a negocia, dar s-a discutat mai mult în presă. Erau nişte lucruri pe care trebuia să le punem pe hârtie, lucru care nu s-a întâmplat. Eu persoanl am discutat telefonic cu domnul Becali daqr şi cu Valeriu Argăseală. La fel şi Valeriu Iftime, s-a întâlnit cu Gigi Becali şi a rămas să punem pe hârtie anumite lucruri, ceea ce nu s-a realizat. Aţi văzut şi dumneavoastră ce s-a vehiculat n ultimele zile în presă, ce declaraţii au venit de la Bucureşti. Eu am vorbit cu Olimpiu şi băiatul e capacitat să aibă un debut cu dreptul la noi. Chiar dacă are doar 18 ani, are nevoie de FC Botoşani şi eu vă spun cu sinceritate că nu duicem lipsă de oferte pentru el. Chiar şi ieri am fost sunat de un agent dintrun fotbal destul de dezvoltat. Nu-mi doresc decât ca el să fie sănătos, să reuşească jocuri bune în curtea lui FC Botoşani şi cu siguranţă se va realiza un transfer mult dorit atât de noi cât şi de el. La momentul acesta nu este însă nicio grabă. Cel mai mult mă bucur că el este matur, este stabil emoţional şi a fost conectat la antrenamente şi la debutul în noul sezon”, a declarat Cornel Şfaiţer.