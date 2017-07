SPORT: Şfaiţer: CFR Cluj are şi puncte slabe!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că în ciuda faptului că CFR Cluj, se va bate în acest an cu şanse reale la titlu, ardelenii nu pleacă ca favoriţi cerţi în jocul de pe „Municipal”.

„Într-adevăr, întâlnim CFR Cluj, o echipă de calibru, care an de an a reuşit performanţe notabile, o echipă care s-a întărit foarte mult, cu un antrenor cunoscut, dar şi noi avem de partea noastră atuurile noastre. De asemenea, în ciuda faptului că au făcut numeroase transferuri cei de la CFR au şi puncte slabe, unul dintre acestea fiind lipsa omogenităţii. Eu unul am mare încredere în noul staff tehnic al FC Botoşani. Ştiu cum au pregătit acest meci, ştiu pe ce au pus accent şi dacă vom avea şi puţin noroc vom fi fericiţi la finalul întâlnirii”, a declarat Cornel Şfaiţer.