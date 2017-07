LOCAL: Crima oribila la Cotusca

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O femeie de 71 de ani a murit la spital in noaptea trecuta dupa ce a fost batuta si injunghiata in propria casa. Nenorocirea s-a petrecut ieri noapte in Cotusca, cand femeia, care era in vecini, a fost alertata de latratul cainilor din propria ograda. Aceasta a mers sa vada ce se intampla, iar peste cateva minute vecinele au auzit un tipat. Cand au ajuns la casa ei, vecinii au gasit-o intr-o balta de sange. Ambulanta TIM a fost solicitata la fata locului, preluand femeiea in stare critica, cu doua plagi de cutit in zona toracelui. Ajunsa la spital in soc hemoragic, femeia a fost dusa imediat in sala de operatii, insa din cauza ranilor a murit la scurt timp.

Politia a demarat o ancheta, autprul fiind inca in libertate.