NAŢIONAL: 19000 planuri de afacere depuse în programul Start Up-Nation

Peste 19.000 de planuri de afaceri au fost înregistrate în programul Start-Up Nation, din care 70% au fost depuse în ultimele cinci zile, o nouă sesiune urmând să fie programată în 2018, a declarat, luni, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, într-o conferință de presă. "Încep prin a mulțumi celor care au lucrat la deblocarea sistemului ANAF. Astfel, am avut și 7.000 de aplicații simultan, iar sistemul nu făcea față. Din evoluția ultimelor zile, după deblocarea sistemului, am înregistrat 19.296 de planuri de afaceri. Dintre acestea, 70% au fost transmise în ultimele cinci zile, iar 34% în ultima zi de aplicație", a spus Laufer. Potrivit ministrului, 270 de planuri de afaceri au fost înregistrate greșit. De asemenea, din totalul proiectelor depuse, 2.926 provin din București, iar 2.289 din Cluj. "Sunt convins că vom avea o absorbție de sută la sută atât a fondurilor europene, cât și a fondurilor alocate din bugetul de stat. Cei care obțin acordul de finanțare semnat nu trebuie să vină cu bani de acasă sau să depună garanții. De aceea, există Fondul de garantare pentru aceste proiecte. Zilele acestea se negociază cu băncile în așa fel încât costurile finanțării să fie mici. Beneficiarii nu vor achita rate pentru banii luați prin creditul-punte", a explicat Ilan Laufer. Conform datelor prezentate luni, din cele 19.296 de planuri de afaceri depuse în Start-Up Nation, 3.983 au obținut 100 de puncte, 4.566 un punctaj de 95 de puncte, iar 104 proiecte — 90 de puncte. Ministrul a precizat că în cel mult două săptămâni se dorește începerea semnării acordurilor de finanțare pentru planurile aprobate. Totodată, din bugetul alocat acestei etape din Start-Up Nation ar putea fi finanțate 8.653 de planuri de afaceri, echivalentul creării a 20.956 de noi locuri de muncă. Următoarea etapă a programului se va derula în 2018, a adăugat Ilan Laufer. Programul Start-Up Nation are un buget de 1,7 miliarde de lei în acest an, iar suma maximă pe care o poate primi o firmă este de 200.000 de lei.