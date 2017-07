NAŢIONAL: CSM răspunde şefului DNA privind prezenţa la Comisia de Anchetă referitoare la alegerile prezidenţiale din 2009

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Decizia privind necesitatea și oportunitatea prezentării șefului DNA în fața Comisiei parlamentare de anchetă referitoare la alegerile prezidențiale din 2009 aparține Laurei Codruța Kovesi, a declarat, luni președintele CSM, Mariana Ghena. Întrebată dacă CSM a răspuns solicitării Laurei Codruța Kovesi privind prezența acesteia la Comisia parlamentară de anchetă pentru audieri, Mariana Ghena a menționat: "Da, în sensul că aprecierea în concret a necesității, respectiv oportunității prezentării în fața Comisiei aparține procurorului-șef al DNA în raport de dispozițiile și reglementările în vigoare. CSM nu interpretează deciziile CCR, acestea sunt obligatorii și general valabile, nicio persoană nu poate invoca necunoașterea legii". Ea a adăugat că răspunsul a fost transmis vineri după-amiază. La rândul său, vicepreședintele CSM, Cristian Ban, a precizat, pentru AGERPRES, că prin răspunsul acestui for se face trimitere la decizii ale CCR — 54/1994, 317/2006 și 602/2005, precum și la hotărârea plenului CSM din 25 mai 2007. Laura Codruța Kovesi a fost invitată de mai multe ori pentru a fi audiată în Comisia de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, însă aceasta a refuzat să vină în fața parlamentarilor. Pe 10 iulie, membrii Comisiei parlamentare de anchetă au decis să-i sesizeze ministrului Justiției faptul că procurorul-șef al DNA refuză să se prezinte la audieri. Într-un interviu acordat ziare.com, șeful DNA a anunțat că a solicitat CSM un punct de vedere pe acest subiect. ’’La prima și a doua invitație am invocat precedentul din 2007 și hotărârile CSM. Am primit din nou invitație și atunci am solicitat punctul de vedere al CSM. Dacă CSM va spune că un procuror sau un judecător e obligat să dea explicații în Parlament, o să vedem’’, a spus aceasta.