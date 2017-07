NAŢIONAL: Ministrul Sănătăţii asigură că vaccinurile cumpărate sunt sigure

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La direcțiile județene de Sănătate Publică și în cabinetele medicilor se găsesc suficiente doze de vaccin antirujeolic. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a dat asigurări că în achiziția de vaccinuri nu s-a făcut rabat de la calitate și vaccinurile sunt sigure și acreditate în România. Vaccinarea bebelușilor și a copiilor este o temă care revine și astăzi pe agenda ministrului Sănătății. Florian Bodog spune că are nevoie de toate instituțiile implicate, prefecturi, Direcții de Sănătate, medici, pentru ca informațiile referitoare la importanța vaccinului să ajungă în fiecare familie. Azi la ora 13 voi avea o întâlnire cu toți reprezentanții presei acreditați la MS în care vom discuta posibilitatea ca dvs (presa) să livrați materialele pe care noi le producem împreună cu OMS pentru informarea populației. Împreună cu prim-ministrul am decis că mâine vom organiza o videoconferință cu prefecții, președinții consiliilor județene și directorii Direcțiilor de Sănătate Publică, pentru că avem nevoie și de sprijinul autorităților publice în a identifica persoanele care nu sunt vaccinate și pentru a organiza aceste campanii pentru a recupera programul de vaccinare, în special vaccinarea pentru rujeolă. Ministrului Sănătății, Florian Bodog, spune că asigurarea dozelor de vaccin antirujeolic în cantitate suficientă rezolvă doar parțial problema, fiind nevoie de implicarea autorităților pentru campania de informare. Florian Bodog dă asigurări că vaccinurile cumpărate de Ministerul Sănătății sunt sigure și acreditate în România. Nu am făcut rabat de la calitate și am adus doar vaccinuri care sunt perfect acreditate în România și vreau să-i asigur pe români că vaccinurile cumpărate de MS sunt vaccinuri sigure. În privința Institutului Cantacuzino, ministrul spune că va demara reorganizarea acestuia dar nu va face nicio presiune pentru acreditarea activității de producere a vaccinurilor până când nu va exista siguranța producerii vaccinurilor de calitate. Vom demara un proces de reorganizare a Institutului Cantacuzino în termeni absolut realiști. Ne dorim să putem face vaccin la Cantacuzino, dar asta nu se poate face peste noapte și nu voi face nicio presiune pe nicio autoritate să acrediteze o activitate de producere a vaccinurilor până când nu suntem siguri că acolo se pot produce vaccinuri de calitate.