NAŢIONAL: Dan Voiculescu susţine că are nevoie de operaţie

Omul de afaceri Dan Voiculescu a declarat, marți, după ce instanța a dispus să fie eliberat condiționat, că i-au fost furați trei ani din viață. "Despre Rahova pot să vă spun că, indiferent de vorbe, mie mi-au fost furați trei ani din viață, acești trei ani nu mi-i mai dă nimeni. Chiar dacă intră Băsescu la închisoare, chiar dacă va plăti toată lumea pentru abuzurile făcute, mie acești trei ani nu mi-i mai dă nimeni", a declarat Dan Voiculescu la ieșirea din Spitalul Universitar din Capitală, unde era internat, după ce a fost eliberat condiționat. Omul de afaceri Dan Voiculescu a declarat, marți, la Spitalul Universitar, că a avut un sindrom de ocluzie intestinală, medicii l-au stabilizat și urmează să fie operat. "Cred că am datoria să vă spun adevărul, pentru că au fost fel de fel de bâlbâieli. Că am fost operat, că nu am mai fost operat, că am murit, că nu am murit. Lucrurile stau în felul următor: am avut un sindrom de ocluzie intestinală. Aceste episoade sunt foarte periculoase, pentru că, dacă nu ești operat în 6-8 ore, se sparge intestinul și practic tot ce este în intestin intră în organism. Vreau pe această cale să-i mulțumesc și public doamnei Petrescu de la pușcăria Rahova și, evident, domnului profesor Sorin Oprescu. Doamna doctor aproape m-a obligat să vin la spital. Eu nu voiam să vin. Și domnul Oprescu a reușit printr-un coctail de No-Spa să mă liniștească pentru câteva zile. Eu sigur voi fi operat, pentru că o recidivă poate să fie fatală", le-a precizat Voiculescu jurnaliștilor la ieșirea din spital. Marți, Tribunalul București a decis ca el să fie eliberat condiționat.