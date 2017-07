SPORT: Andrei Burcă: Cu puţină şansă am fi putut câştiga!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fundaşul central Andrei Burcă, autorul primului gol într-un meci oficial al FC Botoşani în acest sezon, a declarat că dacă ar fi avut puţină şansă FC Botoşani ar fi putut câştiga jocul cu CFR, meci care s-a terminat 1-1.

„Am început greu meciul, am întâlnit o echipă puternică, care a făcut multe transferuri, dar mă bucur că am reușit să intrăm în joc in joc și să câștigăm un punct. Cred că dacă aveam puțină șansă puteam să și câștigăm. Am debutat cu dreptul. Urmează Dinamo, o să vedem, sperăm să nu pierdem. Anul trecut i-am bătut", a declarat Andrei Burcă