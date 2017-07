SPORT: Cornel Şfaiţer: Mulţumesc suporterilor!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, s-a arătat mulţumit de jocul elevilor lui Costel Enache în faţa vedetelor de la CFR Cluj, scor 1-1. Oficialul a ţinut să le mulţumească celor 5000 de spectatori pentru felul în care au susţinut echipa.

„Băieţii au avut o prestaţie excelentă, au dat totul, chiar dacă au început mai prost în primele 15 minute. Ne-am revenit şi am făcut un joc bun care ne dă speranţe pentru următoarele etape. Urmează o deplasare grea la Bucureşti, împotriva unei echipe Dinamo care este dornică de trofee. Dacă vom reuşi un joc la fel de bun, sunt sigur că va fi un meci frumos pe Arena Naţională. Am crezut că vom reveni, ştiam ce a pregătit Costel, ştiam potenţialul echipei. Nu am lăsat adversarul să joace, am fost agresivi. CFR nu a reuşit să-şi facă jocul. A fost un public numeros, o atmosferă plăcută, de asemenea jocuri avem nevoie. Vreau să le mulţumesc spectatorilor pentru că au fost al 12-lea jucător în multe momente”, a declarat Cornel Şfaiţer.