INTERNAŢIONAL: Gazprom a început celei de a doua linii a gazoductului Turkish Stream

Grupul rus Gazprom a început, neoficial, să lucreze la amplasarea celei de a doua linii a gazoductului Turkish Stream pe fundul Mării Negre, informează un articol publicat miercuri în cotidianul rus Vedomosti. Potrivit unei surse din conducerea companiei contractoare responsabilă pentru acest proiect, au fost amplasate deja țevi cu o lungime de aproximativ 20-25 de kilometri pentru cea de a doua linie a gazoductului Turkish Stream. Activitățile de construcție sunt derulate de nava Audacia care aparține companiei elvețiene Allseas, care a câștigat licitația Gazprom pentru amplasarea de conduce submarine. Oficial, Gazprom a anunțat în luna mai a acestui an că a început lucrările la prima linie a gazoductului Turkish Stream pe coasta rusească a Mării Negre și intenționează să finalizeze lucrările până la finele lui 2019. Un reprezentant de la Allseas a declarat pentru Vedomosti că au fost finalizați deja 100 de kilometri din prima linie a gazoductului Turkish Stream, fără a oferi informații despre cea de a doua linie. La rândul său, un purtător de la Gazprom a declarat că nava Audacia efectuează "lucrări tehnice" pentru Gazprom fără a oferi alte detalii. "Compania se concentrează pe construcția primei linii" a informat biroul de presă al Gazprom. În schimb, Tatiana Mitrova, directoarea centrului de energie de la Moscow School of Management, este de părere că decizia Gazprom de a urgenta lucrările la gazoductul Turkish Stream are de a face cu probabilitatea ca autoritățile americane să adopte noi sancțiuni care să vizeze Rusia, în special conductele pentru exportul de gaze naturale. Gazprom a decis să profite de timpul disponibil pentru a construi cât mai mult posibil din viitorul gazoduct Turkish Stream, în condițiile în care Rusia nu dispune de tehnologiile necesare pentru amplasarea de conducte în ape adânci. Cu o lungime de 900 de kilometri, gazoductul Turkish Stream va lega Anapa de regiunea Thracia de pe coasta turcească a Mării Negre. Una din cele două linii ale gazoductului este destinată aprovizionării pieței din Turcia cu gaze naturale rusești, iar cea de-a doua ar urma să transporte gaze naturale către țările din sudul și sud-estul Europei. Fiecare dintre cele două lunii ale gazoductului Turkish Stream ar urma să aibă o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an. Oficialii Gazprom estimează că investițiile necesare pentru construirea celor două linii ale gazoductului Turkish Stream se vor ridica la șase miliarde de dolari.