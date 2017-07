INTERNAŢIONAL: Seful Statului Major al Armatei Franţei a demisionat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Şeful Statului Major Interarme francez, Pierre de Villiers, a demisionat miercuri la o săptămână după ce a fost chemat la ordin în mod ferm de către şeful statului francez, Emanuel Macron. Cei doi aveau divergențe în legătură cu planurile de reducere a bugetului alocat forţelor militare. Într-un comunicat emis de generalul francez, acesta afirmă că nu mai poate garanta robusteţea forţelor armate în condiţiile constrângerilor financiare propuse. ’În circumstanţele actuale, consider că nu mai sunt în măsură să asigur durabilitatea modelului armatei în care cred pentru a garanta protecţia Franţei şi a francezilor, astăzi şi mâine, şi să susţin ambiţiile ţării noastre. În consecinţă, mi-am asumat responsabilităţile prezentând astăzi demisia preşedintelui Republicii şi pe care acesta a acceptat-o’, se arată într-un comunicat difuzat de generalul Villiers. ’Am vegheat întotdeauna, de la numirea mea, la menţinerea unui model de armată care să garanteze coerenţa între ameninţările care apasă asupra Franţei şi Europei, misiunile armatelor noastre care nu încetează să crească şi mijloacele de dotare şi bugetare necesare pentru a le îndeplini’, a declarat generalul Villiers, menţionând că deţine funcţia de şef de Stat Major de trei ani şi jumătate. ’În cel mai strict respect al loialităţii, care nu a încetat niciodată să fie fundamentul relaţiei mele cu autoritatea politică şi reprezentarea naţională, am considerat că este de datoria mea să împărtăşesc rezervele pe care le am, în mai multe rânduri, cu uşile închise, cu transparenţă totală şi adevăr’, a adăugat generalul francez.