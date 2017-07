LOCAL: Absolvenţii botoşăneni neinteresaţi de indemnizaţia de şomaj

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Absolvenţii de liceu care au terminat studiile anul acesta nu sunt interesaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM pentru a beneficia de anumite facilităţi, inclusiv indemnizaţia de şomaj care este de 250 de lei. Conform datelor furnizate de către reprezentanţii AJOFM, până la acest moment şi-au depus dosarul puţin peste 200 de absolvenţi "Acum o săptămână aveam 177 de dosare iar în ultimile zile am mai primit aproximativ 50 .Numărul este foarte mic dacă e să ne raportam la cei 3600 de absolvenţi din această vară" a spus Gabriela Vrânciuc, purtătorul de cuvânt al AJOFM. Potrivit acesteia, numărul celor care nu se înscriu scade de la an la an, în ciuda eforturilor pe care instituţia pe care o reprezintă le face " Am foSt prin şcoli în timpul anului şcolar, am făcut campanii agresive prin care am informat elevii de beneficiile pe care le au, inclusiv astăzi am ieşit prin oraş să împărţim fluturaşi"a mai spus aceasta. În urmp cu cinci, şase ani erau peste o mie de elevi care îşi depuneau actele pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj şi de a urma cursurile de formare profesională iar una dintre explicaţiile acestui dezinteres este încadrarea directă în câmpul muncii, numărul locurile de muncă din judeţ ajunge săptămânal la 700 " După ce au terminat liceul mulţi dintre absolvenţi s-au angajat direct, iar cei care au pierdut aici sunt angajatorii fiindcă şi ei sunt scutiţi pentru o perioadă de anumite taxe dacă angajează elevii înscrişi în evidenţele noastre" a mai declarat purtătorul de cuvânt al AJOFM.