NAŢIONAL: Dosarul Elenei Udrea retrimis la Instanţa supremă

Curtea de Apel București a decis, miercuri, că nu are competența materială de a judeca dosarul în care Elena Udrea și Ioana Băsescu sunt acuzate în legătură cu finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009, cauza fiind retrimisă la Înalta Curte de Casație și Justiție. "Admite excepția invocată din oficiu de judecătorul de cameră preliminară. Constată necompetența materială a judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel București. Constată întrerupt cursul justiției și în baza art. 40 alin. 4 Cod de procedură penală sesizează Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea soluționării cazului intervenit". Inițial, în mai, DNA a trimis acest dosar spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță care a decis însă pe 6 iulie că nu are competența să judece cauza după calitatea persoanei. Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel București, care, la rândul ei, a decis, miercuri, că nu are competență, iar Instanța supremă trebuie să dea o soluție în acest caz. Prezentă miercuri la Curtea de Apel București, Udrea a declarat că acest dosar ar trebui să se reîntoarcă la DNA, pentru că rechizitoriul a fost făcut "prost" de procurori, iar faptele s-ar încadra cel mult la o contravenție. "Mă consider nedreptățită dacă mă raportez la situația generală. Adică, toată lumea a făcut campanii. Eu nu am fost șef de campanie. Dacă vrem să cercetăm cum se finanțează o campanie, să cercetăm pe toată lumea, nu doar pe Elena Udrea. După mine, spun și specialiștii în Drept, este aplicabilă legea 334 privind finanțarea partidelor politice, care spune că într-o astfel de situație suntem în fața unei contravenții și nu a unei infracțiuni. Legea 344 prevedea o amendă pentru partidul politic sau pentru trezorier, nu o acuzație penală la adresa mea. (...) Într-o campanie se cer bani. Nu i-am cerut eu. O campanie așa se finanțează. Politicienii se duc la oameni de afaceri și îi roagă să le finanțeze campania electorală sau partidul, de aia este contravenție pe legea 334. Nu este infracțiune. (...) Procurorii au făcut așa un rechizitoriu prost, încât au încurcat pe toată lumea. În dorința lor de a mă acuza de fapte penale, au făcut un rechizitoriu încât judecătorii nu știu cine ar putea să judece dosarul. Graba a fost mare. Să fie și Ioana Băsescu acuzată. Acum vedem, din ceea ce spun procurorii, cum s-au făcut dosarele mele, cu presiuni, amenințări. Justiția este încurcată în acest moment", a mai spus Udrea. Ea a fost completată de avocatul Alexandru Chiciu, care a susținut că faptele din rechizitoriu nu corespund cu încadrarea juridică și a solicitat restituirea dosarului la DNA, în vederea refacerii rechizitoriului. Pe 24 mai, DNA i-a trimis în judecată pe Elena Udrea, Ioana Băsescu și jurnalistul Dan Andronic, în dosarul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009. Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, implicată direct în campania lui Traian Băsescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la luare de mită (2 fapte) și spălare a banilor (5 fapte). Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului președinte Traian Băsescu, va fi judecată pentru instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor (2 fapte), iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. În dosar, au mai fost deferiți justiției Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării, acuzat de luare de mită; Victor Tarhon, fost președinte al Consiliului Județean Tulcea, acuzat de luare de mită; Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare. Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. "Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare. Remiterea foloaselor infracționale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afișe, reclame publicate în mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole și prestarea de servicii de consultanță", mai spune DNA.