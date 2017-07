NAŢIONAL: Guvernul pregăteşte o nouă metodă de colectare a TVA-ului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Guvernul Tudose pregăteşte o altă măsură pentru mediul de afaceri. TVA split este o nouă formă de colectare a taxei pe valoare adăugată, prin care contribuabilul nu va mai intra în posesia TVA-ului. Taxa va fi direcţionată direct în contul statului. Premierul susţine că astfel vor determina reducerea evaziunii fiscale, însă unii antreprenori critică dur această iniţiativă. Prim-ministrul Mihai Tudose susţine că această măsură va fi luată pentru evitarea situaţiilor în care firmele care nu plătesc TVA la timp acumulează datorii la stat şi apoi îşi încep procedura de insolvenţă, iar statul nu îşi mai poate recupera sumele. “Mecanismul este foarte simplu. Când dumneavoastră cumpăraţi ceva, un obiect, dacă 100 de lei este baza, plătiţi 119 lei, comerciantului îi rămân 100 de lei în conturi, 19 lei îi punem în contul domniei sale de TVA care rămâne al lui, dar cu parola la stat”, explică premierul Mihai Tudose. Antreprenorii susţin însă că această măsură poate crea destabilizări în mediul de afaceri, mai ales în rândul celor care au făcut investiţii substanţiale pe premisa actualului sistem de TVA. “Este o inechitate care s-ar putea face mai ales celor care sunt la început de drum, pentru că, gândiţi-vă, dacă eu am făcut investiţii semnificative, încă nu am început vânzările, automat statul îmi încasează mie toţi banii pe care i-am încasat pe TVA în acel cont split de TVA. Deci nu pot să mă ating de ei, eu având de recuperat de la statul român, poate, milioane de euro”, precizează Marius Ghinea, director de investiţii. Acest mecanism de colectare a TVA nu se va putea aplica însă pentru toate companiile. În Italia, singurul stat european care are TVA split, este valabil doar pentru furnizorii care au contracte cu statul, iar în Marea Britanie se fac simulări pentru aplicarea exclusivă în cazul vânzărilor online. “Nu vor fi afectate decât firmele cu o anumită cifră de afaceri. Toată această împărţire a TVA-ului presupune şi o logistică corespunzătoare. Ar fi extrem de dificil ca în sertarul de încasare să fie două cutii separate, una în care să se pună banii pentru TVA şi una în care să fie banii ceilalţi, care îi rămân contribuabilului”, spune Emilian Duca, consultant fiscal. Potrivit raportului de activitate al Guvernului, noul model de colectare a TVA va intra în dezbatere de la 1 august 2017, pentru a putea fi implementat la începutul lunii septembrie.