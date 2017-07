SPORT: Costel Enache: Cu Dinamo ne asteapta un joc dificil!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat astăzi în conferința de presă premergătoare confruntării cu Dinamo, de duminică, că dacă jucătorii vor evolua cu aceaași atitudine ca în meciul cu CFR Cluj, atunci este echipa va face un joc bun pe Național Arena și va obține un rezultat pozitiv. "Ne așteaptă din nou un joc dificil. Nu știu dacă o să pot spune vreodată că o să fie un altfel de meci înainte. Cred că suntem pregătiți și pentru jocul de duminică, cu Dinamo. Eu ca viziune vreau să transmit jucătorilor un impuls mental. Dacă vom reuși să menținem atitudinea care am avut-o la meciul trecut, cel cu CFR Cluj, sunt convins sa putem face un joc frumos, un joc bun și eficient. Dinamo a jucat ofensiv în prima etapă, dar a fost un joc destul de echilibrat. Meciul a avut ritm și intensitate. Din ce am observat eu golurile au venit în urma unor faze fixe și cred că acesta este un punct forte al lor. Dar nu trebuie neglijate celelalte aspecte, Dinamo e un club bun, au achiziții care pot ridica nivelul echipei. Noi încercăm să ne creăm un model de joc propriu și cu mici corecturi pentru fiecare meci, în funcție de adversar”, a declarat Costel Enache. Partida Dinamo-FC Botoșani va avea loc duminică de la ora 21:00 pe Național Arena, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce și Look.