SPORT: Simona Halep a acceptat invitaţia organizatorilor turneului de la Washington

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a acceptat o invitație (wild-card) din partea organizatorilor turneului de la Washington, Citi Open, la care va lua parte pentru prima oară în cariera sa, au anunțat organizatorii pe site-ul oficial al competiției. Halep, eliminată de britanica Johanna Konta în sferturile de finală la Wimbledon, a renunțat să mai participe la turneul care are loc săptămâna aceasta la București, pe care l-a câștigat anul trecut, anunțând că are nevoie de o perioadă de recuperare după o primă parte a sezonului extrem de solicitantă. Alături de reprezentanta țării noastre a mai acceptat wild-card-ul oferit de organizatorii Citi Open și americanca Sloane Stephens, câștigătoarea acestui turneu în 2015, care a stat aproape un an departe de circuitul feminin după o operație la un picior. Turneul de la Washington va avea loc în perioada 31 iulie — 6 august la Rock Creek Park Tennis Center din capitala Statelor Unite, beneficiind de premii în valoare totală de 226.750 dolari.