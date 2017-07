INTERNATIONAL: Un cutremur puternic a zguduit Turcia si Grecia: Doi morti si 200 de raniti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,7, a zguduit vineri dimineata mai multe orase turistice din zona Marii Egee.



Potrivit unor oficiali greci si turci, doua persoane au murit si aproximativ 200 de au fost ranite. Persoanele decedate sunt de pe insula greceasca Kos. Dintre raniti, cel putin 120 sunt din Kos, iar 70 in Turcia.



Cele doua persoane care si-au pierdut viata in seismul din Grecia sunt turisti straini, a declarat primarul insulei Kos, George Kyritsis, citat de The Guardian. Este vorba despre un turc si un suedez, au anuntat autoritatile elene, fara a le divulga identitatile.



Patru sau cinci raniti sunt in stare grava. De asemenea, cel putin 20 de oameni internati au oase rupte.



Zidul unei cladiri care data din anii ’30 s-a prabusit peste oamenii aflati intr-un bar din cladire, a precizat primarul. Oficialul a dat asigurari ca armata si serviciile de interventie in situatii de urgenta sunt mobilizate si ca, din cauza avariilor la port, feriboturile nu pot opri pe insula. Mai multe drumuri de coasta au fost inundate.



Oficialii eleni au declarat ca seismul, cu magnitudinea 6,5, s-a produs la ora locala si a Romaniei 1.31, la 10 kilometri sud de Bodrum (Turcia) si la 16 kilometri est-nord-est de Kos, la 10 kilometri adancime.



Potrivit autoritatilor turce, cutremurul a fost urmat de peste 20 de replici.



Guvernatorul provinciei Mugla, Esengul Civelek, a declarat ca, din datele initiale, in Turcia nu s-au inregistrat decese, dar cateva persoane au suferit rani usoare din cauza panicii.



La Bitetz, o statiune aflata la sase kilometri vest de Bodrum, cutremurul a scos in strada oamenii speriati. Turistii s-au intors, in camerele lor pentru a-si lua lucrurile, dar au preferat sa petreaca noaptea afara.



Grecia si Turcia se afla intr-o zona predispusa la seisme.



Peste 600 de oameni au murit in octombrie 2011, in provincia Van din estul Turciei, in urma unui seism cu magnitudinea 7,2. In 1999, doua cutremure au provocat moartea a 20.000 de oameni in nord-vestul tarii.