SPORT: ITF l-a suspendat pe Ilie Năstase până în anul 2021

Ilie Năstase a fost suspendat din orice calitate oficială până în anul 2021 de către Federația Internațională de Tenis (ITF). Fostul mare jucător român de tenis (71 de ani) este căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României. El fusese deja suspendat provizoriu de ITF pentru că le-ar fi insultat pe jucătoarea Johanna Konta și pe Anne Keothavong, căpitanul echipei Marii Britanii, precum și un arbitru și un ziarist, la meciul de Fed Cup de la Mamaia (22 aprilie). Ilie Năstase, care a fost amendat cu 10.000 de dolari, nu va fi acreditat la evenimentele ITF până în anul 2019. Turneele de Mare Șlem nu sunt incluse, ele fiind în afara jurisdicției ITF. Anul aceasta, Ilie Năstae nu a putut participa la turneul de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Şlem al anului, nici măcar în calitate de spectator. Toţi agenţii de securitate care păzeau intrările la terenurile de tenis de la All England Club au primit copii după fotografia portret a fostului număr 1 mondial pentru ca acesta să fie oprit chiar dacă el doreşte să fie un simplu spectator la confruntările de la Wimbledon. Năstase a acuzat oficialii Wimbledon că sunt "înguști la minte" după ce a fost anunțat de decizia lor. De obicei, Ilie Năstase, poreclit de-a lungul carierei de tenismen ’’Domnul Nasty’’, era invitat la Wimbledon să asiste la meciurile de pe terenul central din "Royal Box", loja celebrităților. Năstase, fost preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, devenit căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, a fost suspendat de ITF pentru că le-ar fi insultat pe jucătoarea Johanna Konta şi pe Anne Keothavong, căpitanul echipei Marii Britanii, precum şi un arbitru, la meciul de la Mamaia (22 aprilie). Într-o conferinţă de presă susţinută înaintea meciului de la Mamaia, Năstase a avut cuvinte ’’sexiste’’ şi ’’rasiste’’ în legătură cu faptul că Serena Williams este însărcinată. ’’Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolată cu lapte?!’’, a putut fi auzit Năstase spunând de către jurnalişti. Ulterior, Ilie Năstase şi-a cerut scuze într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook pentru ieşirile pe care le-a avut la meciul cu Marea Britanie şi faţă de Serena Williams, însă a considerat că reacţiile presei au fost exagerate. Ilie Năastase este singurul jucător român de tenis devenit numărul 1 mondial, de două ori, în 1972 și 1973. Din cele 83 de titluri câștigate, numai 58 au fost înregistrate de Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști (ATP). Printre cele 58 de titluri la simplu, pe care Ilie Năstase le-a câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open în 1972, respectiv Roland Garros în 1973. La dublu a câștigat turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975. A câștigat de asemenea de patru ori Turneul Campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975. Pentru echipa de Cupa Davis a României a jucat timp de 18 ani un număr de 146 de meciuri de simplu și dublu, câștigând 109. Alături de Ion Țiriac a fost finalist al Cupei Davis de trei ori, în 1969, 1971 și 1972.