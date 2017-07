INTERNAŢIONAL: Ziua mondială a Creierului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La 22 iulie se celebrează la nivel internațional Ziua Mondială a Creierului. Este pentru a patra oară când este marcată această zi la nivel mondial, prima Zi Mondială a Creierului fiind sărbătorită în 2014. Potrivit www.wfneurology.org/world-brain-day-2017, tema aleasă în acest an pentru Ziua Mondială a Creierului este: "Accidentul vascular cerebral este un atac cerebral — preveniți-l și tratați-l". Organizația Mondială a Accidentului Vascular Cerebral (World Stroke Organization — WSO) se ocupă de organizarea evenimentelor dedicate acestei zile în acord cu pe tema aleasă pentru acest an. Tema Zilei Mondiale a Creierului subliniază importanța accidentului vascular cerebral (AVC), fapt ce ar trebui să sporească interesul factorilor decizionali în vederea prevenirii și introducerii tratamentului adecvat în cazul AVC, indică www.wfneurology.org. Bolile neurologice sunt o cauză majoră de deces, fiind responsabile, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pentru 12% din decesele la nivel mondial, proporție care variază în funcție de nivelul de dezvoltare economică al fiecărui stat. Dintre bolile neurologice, accidentul vascular cerebral și celelalte boli cerebrovasculare sunt printre cele mai frecvente cauze de deces la nivel mondial, reprezentând 85% din totalul deceselor, conform OMS. "Lansarea Zilei mondiale a creierului are rolul de semnal de alarmă pentru decidenții politici. În ciuda poverii pe care o provoacă, afecțiunile neurologice lipsesc în mare parte din agendele naționale și internaționale de sănătate", potrivit lui dr. Raad Shakir, președintele Federației Mondiale de Neurologie (WFN), la prima celebrare a Zilei Mondiale a Creierului. Marcarea Zilei Mondiale a Creierului a fost aleasă astfel încât să coincidă cu cea a înființării, în 1957, a WFN. Accidentul vascular cerebral este o boală non-transmisibilă, dar care a devenit tot mai frecventă, de la an la an. Un accident vascular cerebral apare atunci când un vas de sânge (o arteră) care furnizează sânge la nivelul unei zone a creierului se sparge sau este blocat de un cheag sanguin, potrivit sfatulmedicului.ro. La nivel mondial, peste 15 milioane de oameni se confruntă cu accidente vasculare cerebrale, dintre care circa șase milioane mor din această cauză. Potrivit OMS, accidentul vascular cerebral este a doua cauză de deces la persoanele de peste 60 de ani și cea de-a cincea cauză de deces, pentru cei cu vârste cuprinse între 15 și 59 de ani. Una din șase persoane suferă un accident vascular cerebral în timpul vieții și la fiecare șase secunde o persoană moare din această cauză, indică www.world-stroke.org. Vârsta persoanelor predispuse de a fi victime ale unui accident vascular cerebral a scăzut în ultimii ani de la 65 de ani la 55 de ani și, totodată, a crescut numărul persoanelor tinere care se confruntă cu accidente vasculare cerebrale. Campania derulată de Organizația Mondială a Accidentului Vascular Cerebral, susținută la nivel mondial pe tot parcursul anului, face apel la fiecare individ în parte, la familii, comunități, la personalul medical și la cel din administrație să-și unească eforturile pentru a lupta împotriva accidentului vascular. Recunoașterea timpurie a simptomelor unui accident vascular cerebral, intervenția în regim de urgență și accesul la îngrijire de calitate pot reduce simțitor impactul acestuia și efectele negative pe care le-ar putea genera ulterior. Îngrijirea potrivită poate face diferența, dar mulți pacienți nu beneficiază de tratamentul adecvat. Tocmai de aceea, tema din acest an informează populația asupra existenței unor soluții. Un rol deosebit de important îl are prevenția, dar pentru aplicarea ei este nevoie de informare corectă. Se urmărește, astfel, informarea populației asupra factorilor de risc care pot conduce la producerea unui accident vascular cerebral, cum ar fi: hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, obezitatea, sedentarismul și colesterolul ridicat. De asemenea, se fac cunoscute modalitățile de recunoaștere a primelor semne de avertizare în cazul producerii unui accident vascular cerebral, precum și măsurile care trebuie luate și este promovat un stil de viață sănătos, care poate preveni producerea unui accident vascular cerebral.