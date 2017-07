NAŢIONAL: Spectacol aerian la BIAS 2017

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Pasionații de aviație sunt așteptați sâmbătă, pe Aeroportul Internațional București Băneasa - "Aurel Vlaicu", la Bucharest Internațional Airshow 2017, cel mai mare spectacol de acest gen, care reunește peste 200 de piloți și parașutiști de elită din mai multe țări și 100 de aeronave civile și militare. "BIAS 2017 va fi un spectacol de forță aeriană și precizie matematică, în care așii aviației civile și militare din România, dar și din Turcia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, SUA, Grecia, Austria și Lituania vor încânta spectatorii cu acrobații aeriene uluitoare și demonstrații de elită, dar și cu aeronave expuse la sol", au precizat reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București. Forțele aeriene ale Turciei vor participa cu echipa de acrobație "SOLOTURK", care va face demonstrații cu F 16 Fighting Falcon. Forțele aeriene ale Poloniei vor evolua, în premieră, cu MiG 29 Fulcrum și F 16 Fighting Falcon. Forțele aeriene ale Ungariei vor face demonstrații cu Saab Jas 39 Gripen, forțele aeriene ale SUA vor participa cu F 15 "Eagle", forțele aeriene ale Greciei — cu Mirage 2000, forțele aeriene ale Marii Britanii — cu aronava de luptă Eurofighter Typhoon, forțele aeriene ale Germaniei — cu Eurofighter Typhoon și Tornado. De asemenea, avionul Boeing E-3A Sentry AWACS, care face parte din sistemul Alianței Nord Atlantice de avertizare timpurie, va fi expus pe Aeroportul Băneasa. Aeronavele AWACS au personal multinațional, între care se află și militari români. Ediția din acest an a BIAS este dedicată intrării în dotarea Forțelor Aeriene Române a aeronavelor F-16 Fighting Falcon. Spectatorii îi vor putea urmări pe profesioniștii Forțelor Aeriene Române la manșa aeronavelor F-16 Fighting Falcon, MIG 21 Lancer, IAR 99 Șoim, IAR 316 B, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules și C 27 Spartan. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, și exercițiile de poliție aeriană și de sprijin pentru desant aerian. Totodată, va fi organizat un stand de prezentare a ofertei educaționale a Forțelor Aeriene Române. La spectacolul aerian vor participa piloții Aeroclubului României — Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alături de parașutiștii formației Blue Wings, care vor desfășura în aer un drapel tricolor de 400 de metri pătrați. Austriecii de la Flying Bulls vor evolua cu cinci aeronave unice: B 25 Mitchell, T 28 Trojan, Vought F4U Corsair și două Dornier Alpha Jets. La BIAS 2017 participă și pilotul lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobație aeriană, și celebrul Zoltan Veres, inclus încă din 1995 în lista celor mai buni piloți din lume. Pe parcursul evenimentului vor evolua celebrii Iacări Acrobați, unici pentru spectacolele lor aeriene, care includ efecte pirotehnice, muzică și lumini. De asemenea, la BIAS 2017, publicul va putea admira exercițiile executate de piloți ai Companiei Naționale de Transport Aerian — TAROM. Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition este organizat de Compania Națională Aeroporturi București, Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române, ROMATSA, ROMAERO și Clubul Sportiv AIBO, sub patronajul Ministerului Transporturilor, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Economiei. Intrarea publicului la BIAS 2017 este liberă, accesul realizându-se prin Romaero. Organizatorii recomandă utilizarea mijloacele de transport în comun.