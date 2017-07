LOCAL: Nunta umbrita de o tragedie la Cabana Rediu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ceea ce se dorea a fi un eveniment de neuitat pentru mirii si invitatii lor, s-a transformat intr-o tragedie, aseara la Cabana Rediu. Mama miresei, in varsta de 72 de ani, a suferit un stop cardio-respirator in timpul nuntii, iar la fata lovului au ajuns doua ambulante pentru a-i acorda acesteia primul ajutor. Femeia a fost transportata la urgente in curs de resuscitare si ulterior transferata pe reanimare. Din pacate, insa, inima acesteia nu a mai putut fi repornita.