Ziua Imnului National va fi sarbatorita si in acest an la Botosani. Botosanenii patrioti si amatori ai acestor ceremonii vor putea participa sambata la festivitatile ce vor avea loc in fata Cercului Militar. Nu vor lipsi parada militara si celelalte protocoale incluse de fiecare data in program. De Ziua Imnului nu se depun coroane, insa politicienii isi pot transmite mesajele prin intermediul discursurilor. Sarbatoarea va incepe la ora 10.