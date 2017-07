« Alte stiri din categoria Ultima ora

In aceasta luna a venit randul inspectoratului de munca, prestatiilor sociale si casei de pensii sa prezinte raportul activitatii din acest an in fata celorlalti membri ai Colegiului Prefectural. Sedinta va avea loc pe 28 iulie si va include si prezentarea masurilor privind siguranta in scoli, dar si performantele scolilor botosanene la ultimile concursuri nationale.