SPORT: Cătălin Golofca: Nimeni nu ne dăda şanse să batem Dinamo!

Atacantul Cătălin Golofca, care prin golul marcat în minutul 69 al partidei care a avut loc aseară pe „Naţional Arena” cu Dinamo, scor 1-0, a declarat că victoria este pe deplin meritată.

„Sunt fericit pentru victorie. A fost un meci greu, Dinamo e o echipă bună, am avut mult de alergat… Am avut noroc în prima repriză şi chiar ne-am bucurat că am intrat cu 0-0 la pauză. A doua repriză am avut şi noi ceva ocazii. Mă bucur că am marcat şi am câştigat. Nu ne dădea aproape nimeni şanse că vom lua trei puncte dar am câştigat. Mă pregătesc foarte bine la antrenament şi încerc să dau cel mai bun randament pe teren. Este prima victorie la Dinamo acasă, am avut două meciuri grele cu CFR şi Dinamo, am luat puncte şi ne bucurăm foarte multe”, a declarat Cătălin Golofca.

În partida cu Dinam, pe lângă golul marcat, Golofca a trimis o dată mingea în bară, şi-a mai creat o ocazie mare şi i-a centrat foarte bine lui Popa dar atacantul botoşănean a luftat din şase metri.