SPORT: Cosmin Contra: Este o înfrângere nemeritată!

Cosmin Contra, antrenorul principal al FC Dinamo, a digerat cu greu eşcul în faţa FC Botoşani şi a pus înfrângerea doar pe seama ghinionului. Tehnicianul susţine că înfrângerea suferită de echipa sa este una nemeritată deoarece a avut multe ocazii de a marca.

„Am zis la conferinţa de presă că urmează un meci foarte greu, i-am analizat foarte bine şi la meciul cu CFR Cluj. Am ştiut că vom avea un meci foarte greu. Din zece asemenea meciuri, vom câştiga nouă. Am ratat foarte mult. La primul lor şut pe spaţiul porţii, ne-au marcat gol. Acolo un pic partida s-a rupt. Nu am putut să mai avem lipezime în acţiuni. Băieţii au încercat până în ultimul minut, i-am felicitat pentru efort. Din păcate, nu am putut să câştigăm. E o înfrângere dureroasă. Dacă Botoşaniul juca ca anul trecut când ne-au pus mari probleme, recunoşteam că înfrângerea e meritată. Este o înfrângere nemeritată”, a declarat Cosmin Contra.