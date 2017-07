SPORT: Paul Anton: Nu aveam voie să pierdem acest meci!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Meciul cu FC Botoşani a reprezentat revenirea lui Paul Anton în echipa alb-roşie, însă acesta nu a avut motive să zâmbească la final. Trimis pe teren în repriza secundă, Anton a precizat la final că el şi colegii săi nu aveau voie să piardă acest meci.

„Ştiam că Botoşani e o echipă omogenă, care nu a schimbat mulţi jucători, dar chiar nu aveam voie să pierdem. Am controlat meciul de la un capăt la altul, am avut ocazii. Dar... nu marchezi, nu câştigi. Ştiam că sunt buni pe contraatac, că au jucători buni în benzi. De ce ne-a fost frică nu am scăpat! Asta e, acum trebuie să ţinem capul sus şi să ne concentrăm pe următorul meci.Ei au dat gol la prima ocazie şi apoi au mai avut o bară. Sper să învăţăm din greşeli pentru că aşa va fi în acest sezon. Noi vom încerca să controlăm jocul, iar cei care vin aici vor încerca să ne prindă pe contraatac”, a declarat Paul Anton.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Athletic Bilbao, din turul 3 preliminar al Europa League, joi, de la 21:30, pe Naţional Arena.