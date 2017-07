SPORT: Valeriu Iftime: Am reuşit să producem surpriza!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a lăudat felul în care Costel Enache a pregătit meciul cu Dinamo, scor 1-0 pentru botoşăneni.

„Când toată lumea vorbea numai de Dinamo, am reuşit să producem surpriza. Noi nici nu ştiam că jucăm. Părea că joacă Dinamo cu Dinamo. Am fost foarte bine organizaţi în apărare şi cu vreo două argumente în atac, prin Golofca şi Serediuc. În plus, portarul nostru, Cobrea, a fost excepţional. Eu am un proiect financiar clar la Botoșani. Astăzi, clubul nostru nu are jucători care să ne ducă în primele 6, deci nu mă gândesc la play-off. Vreau doar să nu ne facem de râs”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.