SPORT. Costel Enache:Am avut puţină şansă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani a declarat că echipa sa a avut noroc aseară pe „Naţional Arena” în victoria, 1-0 cu Dinamo, dar a remarcat evoluţia bună din repriza secundă a echipei sale.

„Rămâne un pic frustrarea că ar fi trebuit şi în prima repriză să avem atitudinea din repriza a doua. Consider că am avut puţină şansă. Puţin mai multă. Cred că am şi influenţat-o cu atitudinea din repriza a doua. Lucrurile sunt oarecum în organizare, toate echipele caută vârful de formă, soluţiile ideale. Noi poate cu omogenitatea din echipă, avem un avantaj. E ok după primele două etape dar sunt doar două etape. Este un drum foarte lung, trebuie să înţelegem că şansa a fost de partea noastră dar noi trebuie să câştigăm meciurile cu potenţialul nostru, determinare, atitudine şi implicare totală”, a declarat Costel Enache.