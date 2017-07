INTERNAŢIONAL: Marea Britanie vrea relaţii bune cu UE şi după Brexit

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Brexitul nu înseamnă, nu a însemnat și nu va însemna retragerea Marii Britanii din lume, a dat asigurări marți ministrul britanic de externe Boris Johnson, transmite DPA. Brexitul înseamnă, "dimpotrivă, că dorim să rămânem în relații foarte bune cu toți prietenii și partenerii noștri europeni și să încheiem cu ei un acord de comerț liber foarte bun", a declarat șeful diplomației britanice într-o conferință de presă la Wellington, în prima sa vizită în Noua Zeelandă. Ministrul britanic a subliniat că cei care au votat, la referendumul de anul trecut, în favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană nu au fost ostili imigranților, ci au vrut doar să se asigure că guvernul de la Londra poate ține migrația sub control. "Am fost primar al Londrei, unde 40% din populație s-a născut în străinătate", a amintit Boris Johnson. "A fi deschis față de talente este un lucru foarte bun, dar care, în orice societate, trebuie gestionat și ținut sub control. Despre asta a fost vorba cu Brexitul", a comentat șeful diplomației britanice.