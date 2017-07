LOCAL: Aproximativ 350 de absolvenţi au depus dosarele pentru indemnizaţia de şomaj

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Astăzi este ultima zi în care absolvenţii de liceu , promoţia 2017,mai pot depune dosarele pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj împreună cu alte măsuri active oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Numărul celor care şi-au depus actele este mic în comparaţie cu anii trecuţi " Aproximativ 350 de dosare avem depuse până acum, ceea ce reprezintă 10% din totalul absolvenţilor de anul acesta care este de 3600. Este cel mai slab an din ultimii zece , în ciuda campaniilor de informare pe care le-am făcut. Este o probleme chiar la nivel naţional, nu este doar la noi, de la an la an primim din ce în ce mai puţine cereri. De exemplu anul trecut am avut 550 de dosare. O cauză a acestei scăderi o reprezintă faptul că mulţi dintre tineri se angajează direct după ce au absolvit, dar aici angajatorii pierd din beneficiile pe care noi le acordăm dacă i-ar angaja pe cei care sunt în evidenţele noastre" a spus Gabriela Vrânciu, purtătorul de cuvânt al AJOFM. Aceasta a mai adăugat că în 2009, în plină criză financiară, în evidenţele AJOFM, se înscriau şi 1400 de absolvenţi, în condiţiile în care pe piaţă erau disponibile doar 100 de locuri de muncă.