SPORT: Djokovic riscă să rateze US Open

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fostul număr unu mondial în tenisul profesionist Novak Djokovic este incert pentru ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, din cauza unei accidentări la cot, a relatat presa din Serbia, citând medicul echipei naționale de Cupa Davis, potrivit Reuters. Djokovic a abandonat accidentat în sferturile de finală la Wimbledon și a afirmat că ia în considerare o pauză mai îndelungată pentru a se recupera după o accidentare la cotul drept care îl supără de mai mult timp. Sportski Zurnal a relatat că tenismanul sârb de 30 de ani ar putea lipsi de pe terenul de tenis până la 12 săptămâni. ’’Are un os ros din cauza jocului excesiv, a afirmat medicul Zdenko Milinkovic. Novak se află la Toronto unde este supus unor teste amănunțite de către specialiști’’. Djokovic, câștigător a 12 titluri de Mare Șlem, a fost învingător la US Open în două rânduri, în 2011 și 2015. Ediția din acest an a turneului de la Flushing Meadows din New York va debuta pe 28 august.