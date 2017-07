SPORT: Emoţii pentru Atty-Gol înaintea jocului de vineri: Mi-e frică să nu greşesc vestiarul şi să caut tricoul meu în vestiarul gazdelor!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Attila Hadnagy, unul dintre cei mai apreciaţi jucători care au îmbrăcat tricoul grupării locale, a declarat că partida de pe „Municipal” de vineri cu FC Botoşani va fi una cu adevărat specială pentru el.

„Am plecat cu capul sus şi aplaudat de la Botoşani. Cred şi sper să fiu foarte bine primit. Am plecat cu lacrimi în ochi de la Botoşani. Şi oamenii au vrut să mai rămân, şi suporterii mi-au scandat numele. Sigur voi fi bine primit pentru că am făcut ceva pentru FC Botoşani dar am primit şi la rândul meu mult înapoi. Sufletul mi-a rămas acolo.Va fi un pic ciudat să joc contra FC Botoşani pe Municipal. Poate intru în vestiarul gazdelor şi caut tricoul cu numărul 80!”, a declarat Attila Hadnagy, care a adăugat că cu mici excepţii din cei cinci jucători care evoluează acum la Sepsi şi în trecut au îmbrăcat tricoul FC Botoşani, nimeni nu are de luat nico revanşă. „Doar Ursu şi Ghinga să aibă ceva. Dar ei au avut ceva cu Leo că el i-a dat afară pe amândoi. Pe Ursu l-a dat afară când am coborât din avion şi pe Ghinga când a ajuns acasă. Eu cred că ei au ceva cu Leo nu cu echipa”, a sşpus Hadnagy.