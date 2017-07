LOCAL: RESURSELE DE URMARIRE ALE DGA PUSE LA DISPOZITIA PRIM PROCURORULUI IN FOLOS PERSONAL

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ancheta DNA Suceava a scos la iveala detalii incredibile legate de cazul in care este implicata Raluca Stancescu, prim procurorul judetului Botosani. Astfel, Buliga Bogdan Daniel, seful Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, si-a aratat de mai multe ori disponibilitatea de a folosi resursele umane și tehnice ale Serviciului pe care-l conducea pentru a o ajuta pe inculpata Stăncescu Raluca în demersul său infracțional. Buliga a fost pus sub control judiciar dupa ce prcurorii DNA Suceava l-au acuzat ca a mintit in momentul in care a spus ca nu intentiona sa faca acest lucru, in realitate ofițerul de poliție manifestându-și disponibilitatea în acest sens de mai multe ori.