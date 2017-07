NAŢIONAL: Universitaţi percheziţionate în dosarul "Diplome de licenţă fără studii"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Universitățile "Aurel Vlaicu" și "Vasile Goldiș" din Arad sunt cele două unități de învățământ vizate de perchezițiile procurorilor și polițiștilor efectuate miercuri dimineața în dosarul "Diplome de licență fără studii". Peste 100 de percheziții domiciliare au loc miercuri dimineața la cadre didactice și studenți din cadrul a două universități, cercetați sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție. Potrivit unor surse judiciare, cele două universități sunt "Aurel Vlaicu" și "Vasile Goldiș" din Arad. Parchetul General susține că mai multe cadre didactice din cadrul unor instituții de învățământ superior desfășoară activități ilegale constând în pretinderea și primirea unor foloase necuvenite (bani și bunuri materiale) cu ocazia organizării și susținerii de către studenți a examenelor la diferite discipline (susținute chiar în afara perioadei de examinare) și/sau cu ocazia susținerii examenelor de licență. Probatoriul a relevat că unii studenți străini, înscriși la grupe ce urmează cursurile în limba română, nu cunosc/nu înțeleg limba română și totuși sunt promovați, în schimbul unor sume de bani, la toate examenele anuale. Din cercetările efectuate au rezultat următoarele modalități de comitere a infracțiunilor: primirea de către studenți în timpul examenelor susținute on-line, în schimbul unor sume de bani, a răspunsurilor corecte la testele grile, acestea fiindu-le trimise pe telefoanele mobile de către informaticienii instituției de învățământ, prin mesaje text (SMS); modificarea notei de examen în sensul măririi acesteia, prin accesarea ilegală de către informaticienii din respectivele instituții, a softului creat pentru evidența situațiilor școlare, având drept consecință promovarea; intervenția informaticienilor în contul electronic al studentului și modificarea răspunsurilor de la examen în testul on-line astfel încât studentul să fie declarat promovat de catedră și achiziționarea de către studenți, direct de la profesori, a unor lucrări de licență gata elaborate, în format electronic, inclusiv a prezentărilor în format power point necesare pentru susținerea lucrării în fața comisiei de examinare. Din probatoriul administrat a reieșit că în respectivele instituții de învățământ superior s-au constituit rețele infracționale din care făceau parte cadre didactice, secretare și alte categorii de personal nedidactic, precum și foști absolvenți, cu rolul de a intermedia traseul banilor de la student la profesor/informaticieni contra unor comisioane, în vederea promovării frauduloase a studenților. Totodată, în acest mecanism, studenți care au dat bani profesorilor pentru promovarea unor examene, în special cei care cunosc limba română, devin la rândul lor intermediari pentru alți colegi. O modalitate de a intra în posesia banilor ce sunt oferiți în schimbul promovării examenelor este aceea de a-i lăsa la unele puncte de schimb valutar ai căror administratori sunt în relații de prietenie cu cadrele didactice. În cauză a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru un număr de 36 de persoane ce au calitatea de suspect. Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție "Vlad Țepeș" București, iar pentru documentarea activității infracționale s-a beneficiat de suportul tehnic al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.