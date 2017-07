SPORT: Atty-Gol, săgeţi către Leo: Botoşaniul joacă mai relaxat, e o echipă mai bună decât anul trecut!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Atacantul celor de la Sepsi, Attila Hadnagy s-a arătat convins că şansele nou-promovatei de a pleca cu un rezultat pozitiv de pe „Municipal” sunt minime. Atty-Gol nu a ezitat să trimită săgeţi către fostul antrenor al echipei afirmând că jucătorii FC Botoşani sunt mai relaxaţi în acest sezon iar echipa este mai bună.

„E clar că pornim cu şansa a doua. Suntem o echipă nouă, care abia acum, în acest sezon şi-a făcut debutul la Liga I. Botoşaniul are deja patru sezoane consecutive în prima ligă, a început al cincilea, şi e mai exsperimentată. Eu zic că va fi un meci frumos dar foarte greu pentru noi pentru că Botoşaniul e o echipă foarte bună. Acasă Botoşaniul a jucat mereu agresiv în sensul bun al cuvântuluui, o echipă arţăgoasă şi ştiu la ce să mă aştept. Venim însă cu un moral bun după victoria cu Juventus şi vrem să ne jucăm şansa. Pentru noi, orice meci în Liga I e o sărbătoare. Cred că va fi un fotbal frumos. Noi nu am jucat încă un fotbal frumos. Noi jucăm pentru puncte acum. Sincer ne-am mulţumi cu un punct. La Botoşani ar fi de aur. Dacă am lua trei ar fi o mare surpriză. Botoşaniul mi se pare că joacă mai relaxat, e o echipă mai bună decât anul trecut”, a declarat Attila Hadnagy.

Partida FC Botoşani- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, mci contând pentru etapa a III-a a Ligii I, va avea loc vineri de la ora 18:30, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.