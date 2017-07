NAŢIONAL: CAB încetează procesul penal împotriva lui Onţanu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Curtea de Apel București (CAB) a decis, joi, încetarea procesului penal împotriva fostului primar al Sectorului 2 Neculai Onțanu ca urmare a prescripției faptei de luare de mită. Instanța a constatat în cazul lui Onțanu că infracțiunea de luare de mită s-a prescris, astfel încât judecătorii au dispus încetarea procesului penal. În același dosar, magistrații au decis încetarea procesului penal pentru complicitate la luare de mită în cazul avocatei Loredana Radu, însă aceasta a fost condamnată la 3 ani închisoare cu suspendare pentru spălare de bani. De asemenea, Toma Șutru, fost secretar al Consiliului local al sectorului 2, a fost achitat pentru luare de mită și spălare de bani, în timp ce Aurel Radu a fost condamnat la 3 ani cu suspendare pentru spălare de bani. Acesta din urmă trebuie să efectueze 60 de zile în folosul comunității. Pe latură civilă, instanța a dispus confiscarea sumelor de 1,4 milioane euro de la Aurel Radu și 400.000 euro de la Loredana Radu, cei doi având de achitat și câte 12.000 lei cheltuieli judiciare. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Neculai Onțanu a fost trimis în judecată în iunie 2016 de DNA sub acuzația că, în perioada 2006 — 2007, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la un beneficiar al unor drepturi litigioase (Cristi Borcea, denunțător în cauză), pentru ca în schimb să faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp, situate pe raza sectorului 2. Conform DNA, în aceeași perioadă, Neculai Onțanu a pretins și primit, în mod indirect, o suprafață de 1.500 mp cu o valoare de piață estimată la 1.441.495 euro (pe strada Barbu Văcărescu din sectorul 2 — o zonă rezidențială) și care a fost transferată de Cristian Borcea, în mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare fictive, către două persoane interpuse, indicate de fostul primar. Cele două persoane sunt Loredana Radu și Aurel Radu. Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mită pentru Neculai Onțanu ar fi fost revândut apoi fostului vicepremier Gabriel Oprea. După vânzarea terenului către Gabriel Oprea, Loredana Radu a obținut de la Primăria sectorului 2 o autorizație de construcție pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a și fost ridicat. "În baza solicitării formulate de Onțanu, la 13 noiembrie 2007, s-au încheiat, la același notariat public, două contracte de vânzare cumpărare prin care a fost transferat dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 500 mp cu o valoare de piață de 650.995 euro din terenul situat pe str. Barbu Văcărescu către Aurel Radu și asupra unei suprafețe de 1.000 mp din același lot, cu o valoare de piață de 790.500 euro către Loredana Radu. Prețul prevăzut în contractul încheiat cu Aurel Radu a fost de 500 euro/mp, respectiv valoarea minimă conform Ghidului cu prețuri orientative ale imobilelor realizat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (preț total 250.000 euro). În contractul încheiat cu Loredana Radu a fost prevăzut un preț de 10 ori mai mic, respectiv 50 euro/mp (preț total 50.000 euro)", susțin procurorii. DNA arată, referitor la modalitatea de plată, că în ambele situații s-a menționat că s-ar fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului. "În realitate nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu, la indicația acestuia. Pentru a ascunde originea infracțională a bunului și identitatea beneficiarului final al folosului obținut în modalitatea descrisă mai sus, la 17 decembrie 2008, inculpata Radu a cesionat dreptul de proprietate asupra terenului de 1.000 mp către o rudă, care era și apropiat al primarului, în baza unei tranzacții în care a fost menționat un preț de aproximativ 5 ori mai mic decât valoarea de piață a imobilului", au reținut anchetatorii. De asemenea, conform DNA, Aurel Radu a cesionat, la 6 februarie 2008, dreptul de proprietate asupra terenului de 500 mp către un cumpărător de bună-credință cu suma de 1.400.000 euro și a retras sumele astfel obținute în numerar, iar apoi le-a transferat în patrimoniul unei persoane a cărei identitate nu a putut fi stabilită până în acest moment. "În perioada 2007 — 2008, Toma Șutru, în calitate de secretar al primăriei, tot pentru a facilita procedură de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului revendicat de denunțător, a pretins și a primit de la acesta două milioane euro. Cei doi au convenit să mascheze mita sub forma unui contract de vânzare-cumpărare pentru un teren aparținând unei rude a inculpatului, situat într-o zonă periferică, cu regim de teren arabil și traversat de linii de înaltă tensiune, astfel încât nu era susceptibil pentru utilizări economice", mai spun procurorii.