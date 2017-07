NAŢIONAL: Piaţa energiei împărţită în două

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Prețul mare de pe bursa de electricitate împarte în două piața de energie, pe de o parte reglementatorul (ANRE) și operatorul pieței (OPCOM), care susțin că tarifele sunt corecte, la polul opus fiind furnizorii de energie, care dau vina pe reglementări și cer intervenția autorităților. Toate acestea în contextul în care prețul energiei pe piața spot a bursei OPCOM este aproape dublu față de anul trecut, ajungând la 276 de lei pe MWh în medie pentru ziua de joi. "Poziția ANRE este că prețurile din acest moment reflectă condițiile din piață. Adică ne confruntăm cu o situație de hidraulicitate foarte redusă care s-a mai întâmplat de câteva ori în decursul timpului, iar rezultatele au fost aceleași, adică o scădere a ofertei de vânzare în general, în piață, care s-a reflectat în special în PZU (piața spot — n.r.) cu o creștere a prețurilor. Deci creșterea prețurilor este un lucru normal în aceste condiții. Această reacție a pieței este considerată un lucru pozitiv. Dacă piața nu ar reacționa în acest condiții, atunci am avea o problemă", a declarat Natalia Vlad, director general al Direcției Piața de Energie din cadrul ANRE, prezentă la o dezbatere pe această temă. Ea a arătat că ANRE a analizat dacă prețurile au fost influențate și de alți parametri. "Avem o structură de monitorizare foarte bine pusă la punct. Rezultatele au fost că nu s-a sesizat în această perioadă, pe analizele comune cu OPCOM, comportamente care să denatureze prețul pe PZU, comportamente care să ne conducă la suspiciunea de manipulare", a continuat reprezentanta ANRE. Potrivit acesteia, furnizorii ar trebui să-și educe consumatorii, astfel încât să existe o corelare mult mai bună între contractele încheiate între ei pe piața cu amănuntul și contractele pe care le încheie furnizorul pe piețele centralizate pentru achiziția electricității. Vlad a arătat totodată că traderii de energie au preferat să-și asume riscuri mai mari pe PZU, pentru un câștig pe măsură, în loc să folosească alte instrumente de pe OPCOM cu riscuri controlate, dar și cu câștiguri mai mici. "Chiar dacă furnizorii nu vor să recunoască, este clar că ei nu au apelat la toate instrumentele pe care le aveau la dispoziție pentru a se prezerva de riscurile de a intra într-un contract. S-au bazat foarte mult, poate, pe cunoașterea partenerilor respectivi. Chiar și pe piața OTC (over the counter — n.r.), pentru care ar fi trebui să existe compartimente solide de management al riscului, au fost reziliate contracte", a mai susținut reprezentanta ANRE. Ea a mai spus că PZU este o piață neconcentrată, unde există peste 300 de participanți, deci este puțin probabil ca un jucător să poată influența această platformă. Pe de altă parte, reprezentanții furnizorilor prezenți la dezbatere au susținut că prețurile mari de acum de pe piață sunt rezultatul unor carențe în reglementări. Reprezentanta ANRE și traderii prezenți în sală au purtat aprinse discuții în contradictoriu pe această temă, ajungând până la a nu se putea pune de acord asupra unor principii de funcționare a pieței. Spre exemplu, traderii au susținut că nu este normal ca un producător să cumpere și să vândă aceeași cantitate de energie în același interval orar, întrucât acest lucru ar avea repercusiuni majore asupra prețului. Reprezentanta ANRE a combătut această idee, precizând că un producător are dreptul să-și optimizeze operațiunile și să se comporte ca un trader, dacă acest lucru îi poate majora câștigul, adică să cumpere când prețul este mic și să vândă când prețul este mare. Totodată, traderii au arătat că o altă reglementare afectează prețul, respectiv dreptul consumatorului de a rezilia contractul cu furnizorul la fiecare 21 de zile, ceea ce creează dezechilibre puternice în portofoliile de energie ale traderilor. Răspunsul reprezentantei ANRE a fost că furnizorii trebuie să explice consumatorilor că prețul din contractul lor nu trebuie corelat cu cel din PZU, care a devenit fluctuant. Un furnizor a ținut să sublinieze că toate aceste prețuri se vor reflecta în final tot în factura consumatorilor, după ce prețurile mari care au fost iarna trecută pe OPCOM s-au regăsit în final tot în factura consumatorilor casnici, care plătesc mai mult cu 8% în medie de la 1 iulie. "Consumatorul nu trebuie să plătească un preț mic, ci un preț corect. Consumatorul trebuie să înțeleagă că are rolul de participant la piață", a mai arătat reprezentanta ANRE. Prezent la dezbatere, Victor Ionescu, directorul general al OPCOM, a precizat că, deși prețul pe PZU este circa 250 de lei pe MWh în medie, există intervale orare în timpul nopții când energia costă un leu. Traderii au interpretat această informație în avantajul propriilor argumente, considerând-o drept "o dovadă de speculă totală". La rândul său, Ionescu a catalogat ca fiind "năstrușnice" propunerilor unor participanți la piață de plafonare a prețurilor. "Eu tot încerc să caracterizez rolul, definiția și responsabilitățile pieței spot. Și aici mă refer la afirmațiile năstrușnice în ceea ce privește dimensiunea pieței spot, dorința de eliminare a pieței spot, de plafonare a prețului, de suspendare a pieței și tot felul de lucruri care mai de care mai năstrușnice, când mult mai simplu ar fi să mergem mai aproape de cursurile de economie și să citim ce este piața spot, care sunt avantajele ei. Adică, dacă începem să contestăm de dragul de a contesta legi fundamentale ale economiei, fără să o caracterizăm în totalitate, lucrurile sunt departe de adevăr și discuția nu-și mai are rostul", a susținut Ionescu. El a arătat că, deși prețurile sunt la nivel atât de mare în toată regiunea, nu a citit nicăieri în presa internațională lucrurile care se declară în România. La masă au fost și reprezentanții producătorilor de energie, care au văzut problema cu totul diferit, în funcție de propriile interese. "Cauza acestor prețuri este modul de organizare a producătorilor, în funcție de resursele folosite. Sunt unii care produc ieftin din surse hidro, care câștigă foarte mult din servicii de sistem și au profit uriaș, adică Hidroelectrica. Alți producători, pe cărbune, au costuri mult mai mari", a declarat Ionel Ilie, director în cadrul Complexului Energetic Oltenia. Mai multe voci din sală au acuzat producătorii de manipularea prețului, prin prisma faptului că producătorii de energie sunt cei care profită de situația actuală. "Dacă credeți că este cineva care poată să influențeze piața, în afară de Hidroelectrica, vă înșelați. Pentru că Hidroelectrica este organizată unic pe plan mondial, nu există nicio altă societate organizată așa", a răspuns Ilie. În sală nu s-a aflat niciun reprezentant al producătorului hidro. "Dacă vom continua să punem restricții pe piața de echilibrare producătorilor și dacă vom continua să căutăm vinovați, vom ajunge din nou la situația din ianuarie (când prețul a ajuns la recordul absolut de 680 de lei pe MWh pe PZU — n.r.)", a continuat reprezentantul CE Oltenia. La rândul său, Martin Moise, vicepreședinte al Patronatului Producătorilor de Energie Regenerabilă, a pus prețurile de acum pe seama faptului că producătorii de energie verde sunt obligați să cumpere electricitate pentru a-și echilibra producția fluctuantă. "Este vorba de reglementări. Producătorii de energie verde, în loc să scadă prețul, ei de fapt pun presiune pe preț, pentru că reglementările îi obligă să cumpere energie pentru a se echilibra când nu bate vântul sau când nu este soare", a spus Moise. În concluzie, fiecare participant la dezbatere a expus propria cauză a prețurilor mari la energie, dar nu a fost creionată vreo soluție pentru consumatori. "Toată discuția de astăzi a făcut bine, vă anunț că prețul pentru mâine a scăzut cu 18%", a anunțat la final directorul OPCOM.