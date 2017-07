NAŢIONAL: 111 ani de la înfiinţarea Serviciului de Ambulanţă din România

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Serviciul de Ambulanță din România împlinește vineri 111 ani de la înființare, cu această ocazie fiind organizată în București o paradă cu 45 de ambulanțe. "Vom sărbători 111 ani de ambulanță în România. Poate nu vi se pare impresionant, o cifră extraordinară, dar vreau să o priviți în altă prismă — câte milioane de vieți au fost salvate, câți oameni au lucrat și o parte dintre ei și-au petrecut jumătate din viață în acest serviciu, și-au dedicat o parte importantă din viață pentru a salva vieți. Ne străduim în fiecare an să fim mai buni, ne străduim să fim mai mulți. De câțiva ani încoace doar o singură dată am avut bucuria să vă anunțăm că ni s-au suplimentat posturile. Ne străduim din punct de vedere profesional să fim din ce în ce mai buni, să acordăm o asistență medicală de urgență de calitate, așa cum ne-am dori să primim noi dacă am fi pacienți. (...) Sperăm că în fiecare an guvernanții vor înțelege eforturile noastre pentru a ne ajuta punându-ne la dispoziție mijloacele să acordăm asistență medicală la standarde europene", a declarat joi managerul SABIF, Alis Grasu. Ea a subliniat că prezența la festivitatea de vineri a celor 45 de ambulanțe, care provin de la fiecare serviciu din țară, nu afectează cu nimic capacitatea de intervenție. "Personalul va veni din ture libere. Ba mai mult, timp de o oră bucureștenii vor beneficia de serviciile lor în locuri publice. Vor acorda asistență medicală celor care au nevoie", a spus Alis Grasu. La rândul său, Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale "Ambulanța" din România, a spus că își dorește pentru vineri o festivitate reușită. "Invităm bucureștenii la festivitatea de deschidere la Stadionul Arena Națională, la ora 9,00. Va fi și o demonstrație practică", a precizat Chiș. Potrivit acestuia, traseul paradei a fost făcut în așa fel încât să nu fie afectat traficul din București. În intervalul orar 12,30 — 13,30 va fi acordată asistență medicală în mai multe puncte din București, printre care: intrarea în Parcul Tineretului, Piața Universității, intrarea din Parcul Cișmigiu, Piața Romană, Parcul Herăstrău, Piața Moghioroș, Parcul Carol.