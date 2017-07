NATIONAL: Proaspat inaugurata de Liviu Dragnea, Sala Polivalenta din Alexandria s-a stricat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La nici trei luni de la inaugurarea Salii Polivalente din Alexandria, a carei modernizare a costat peste 20 de milioane de lei, au inceput sa apara si primele probleme: ploua prin tavan iar parchetul s-a umflat si trebuie schimbat, scrie ziarul local trnews.ro .

La ceremonia oficiala de inaugurare au participat, pe langa toate oficialitatile judetului, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si vicepremierul Sevil Shhaideh.



"Dupa fiecare ploaie acoperisul cedeaza, iar interiorul se transforma intr-un adevarat patinoar. Mai mult, cluburile sportive din judet care se antreneaza acolo se plang ca aerul conditionat nu functioneaza iar in zilele caniculare incaperea se transforma in sauna", potrivit sursei citate.



Lucrarile de modernizare au fost aprobate in urma cu 2 ani, Compania Nationala de Investitii din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei, condus la acea vreme de Liviu Dragnea. Tribuna a fost reamenajata cu 1.350 locuri pentru public general, 100 locuri VIP, 50 de locuri presa. Au fost amenajate sali de sport pentru activitati conexe: antrenamente pentru judo, sala pentru dezvoltarea fortei, sala de antrenamente pentru scrima. Sala beneficiaza de sistem de nocturna pentru meciuri televizate, sistem de sonorizare, sistem de afisaj cu tabele de scor electronice, sistem de climatizare, grupuri sanitare pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv pentru spectatorii cu handicap locomotor.



Lucrarile de modernizare au costat circa 20,5 milioane de lei.