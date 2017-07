SPORT: Valentin Suciuc: O înfrâgere ruşinoasă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Valentin Suciu, antrenorul principal al celor de la Sepsi a pus eşecul de pe „Municipal” pe seama faptului că elevii săi au comis foarte multe greşeli.Valentin Suciu consideră că golul primit în minutul 1 şi eliminarea lui Victoraş Astafei din minutul 47 au fost două momente decisive ale jocului.

„O înfrângere ruşinoasă pentru noi. Am început jocul foarte greu, în primul minut am luat gol. Pe o ocazie de-a noastră a venit a doua lovitură, al doilea gol. În repriza a doua, tatonare, tatonare, a venit faza cartonaşului roşu care ne-a dat în cap. Am încercat să jucăm, am avut câteva acţiuni reuşite. Dacă reuşeam să marcăm, alta era istoria jocului. Am fost nevoit să fac o schimbare forţată la accidentarea lui Isti (Fulop), care ne-a dereglat toate calculele. În repriza a doua am cedat total, după eliminarea lui Victoraş. Asta a fost istoria jocului. Ne-am dorit să ajungem în liga I, trebuie să mai creştem. E foarte greu în perioada asta scurtă, mulţi jucători noi. Încă nu ne găsim ritmul dar încă lucrăm la acest aspect. Sperăm ca într-un timp cât mai scurt să clădim o echipă competitivă. Astăzi, din punctul meu de vedere diferenţa am făcut-o noi. Am făcut foarte multe greşeli neforţate. Adversarul ne-a taxat la fiecare greşeală”, a spus Valentin Suciu.