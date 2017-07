LOCAL: Locuri de muncă disponibile în judeţ

Peste 1300 de locuri sunt disponibile în judeţ, cele mai multe în mediul privat.

DENUMIREA POSTULUI COD COR NR. LOC UNITATEA OBSERVATII

CONSILIER 111204 1 AJOFM BOTOSANI Str. Col. Tomoroveanu; Nr. 2 Tel. 0231536792; int. 225 STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi SALAR: 3500 lei CONCURS: relatii la telefonul afisat VALABILITATE oferta: 09.08.2017

DIRECTOR TEHNIC 112024 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 VECHIME: 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

CONTABIL-SEF 121120 1 MEMORIALUL IPOTESTI Loc.Ipotesti, com.Mihai Eminescu Tel: 0371/020346 STUDII: superioare; DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi CONCURS: 01.08.2017 Data limita depunere dosare: 21.07.2017 VALABILITATE oferta: 06.08.2017

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 2 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. Ion Pillat, nr. 18 Tel:0231/515158; 0231/515102 E-mail:mru@victorconstruct.com STUDII: superioare; SALARIU:1700 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 8 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: eventual autorizat ANRE, GN+electric,manager proiect, RTE VECHIME:1-10 ani; SALARIU:2000 lei DURATA incadrarii:determinata VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 8 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: eventual autorizat ANRE, GN+electric,manager proiect, RTE VECHIME:1-10 ani; SALARIU:2000 lei DURATA incadrarii:determinata VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

SUBINGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214202 2 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 214203 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. Ion Pillat, nr. 18 Tel:0231/515158; 0231/515102 E-mail:mru@victorconstruct.com STUDII: superioare; SALARIU:1700 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

INGINER INSTALATII 214203 2 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: eventual autorizat ANRE, ISCIR, RSL-IP, RVT, RTS VECHIME: 1-10 ani; SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii:determinata SALARIU: 2000 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

INGINER INSTALATII 214203 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: eventual autorizat ANRE, ISCIR, RSL-IP, RVT, RTS VECHIME: 1-10 ani; SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii:determinata VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII/CONSTR CIVILE, IND. SI AGRICOLE/CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 214206 2 SC ERGO SISTEM SRL Loc.Brehuiesti,com.Vladeni Telefon.0756/537111 VECHIME: 3 ani; STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 10.09.2017

PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII 214208 1 SC AQUATERM SRL Str. I.C. Bratianu nr. 35 Tel:0231/511585 E-mail:office@aquaterm.ro Cunoscator program de proiectare AUTOCAD DURATA incadrarii: nedeterm. ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII 214208 1 SC PROIECT BOTOSANI SRL Str. Cuza Voda nr. 2;sc.F Tel: 0231/514965;0745256811 STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 05.08.2017

INGINER METALURGIE 214615 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 STUDII: superioare; VECHIME: 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE 215119 1 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. Ion Pillat, nr. 18 Tel:0231/515158; 0231/515102 E-mail:mru@victorconstruct.com STUDII: superioare+atestat SALARIU:1700 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

INGINER AUTOMATIST INGINER ENERGETICIAN INGINER ELECTROMECANIC INGINER ELECTRONIST INGINER ELECTROTEHNIST INGINER SISTEME SECURITATE 215202 215105 215216 215204215203 215222 3 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; STUDII: eventual autorizat ANRE VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-2000 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

INGINER AUTOMATIST INGINER ENERGHETICIAN INGINER ELECTROMECANIC INGINER ELECTRONIST INGINER ELECTROTEHNIST INGINER SISTEME SECURITATE 215202 215105 215216 215204215203 215222 3 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; STUDII: eventual autorizat ANRE VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-2000 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII 215204 1 SC VIDEOLED SMART SECURITY SRL; C. Nationala nr. 58 D Tel: 0744287490 E-mail: office@videoled.ro VECHIME: min. 1 an STUDII: superioare; Permis categoria B DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.09.2017

PROIECTANT ARHITECT 216108 1 SC PROIECT BOTOSANI SRL Str. Cuza Voda nr. 2;sc.F Tel: 0231/514965;0745256811 STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 05.08.2017

MEDIC VETERINAR 225002 1 SC AGRIMARVAS SRL IASI Pct. de lucru Rachiti-Botosani Tel: 0742894809 Pers. contact: Gherasim Stefania Experienta DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 11.08.2017

FARMACIST 226201 1 SC FARMACIA ELENA SRL Trusesti; Tel; 0744268313 Pt. Trusesti; STUDII: superioare DURATA incadrarii:nedeterminata / 8 ore/zi Se deconteaza naveta VALABILITATE oferta: 03.10.2017

PROFESOR INV. PROF. TURISM SI ALIMENTATIE 232001 2 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

PROFESOR INV. PROF. TURISM SI ALIMENTATIE 232001 1 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

PROFESOR INV. LICEAL AGRICULTURA 233001 1 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

PROFESOR INV. LICEAL ED. FIZICA 233001 1 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

PROFESOR INV. LICEAL LB. ENGLEZA 233001 1 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

PROFESOR INV. LICEAL MATEMATICA 233001 1 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

PROFESOR INV. LICEAL RELIGIE 233001 2 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

PROFESOR INV. LICEAL CHIMIE 233001 1 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

PROFESOR INV. LICEAL TEHN. INFORMATIEI 233001 1 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 2045lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.09.2017

AUDITOR INTERN 241105 1 PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI Str. Grigore Ghica nr.34 Tel: 0231/610133 VECHIME: min. 1 an in specialitatea studiilor; STUDII: superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul economic SALARIU:1553 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi CONCURS: 17 august 2017 Data limita depunere dosare: 02.08.2017 VALABILITATE oferta: 03.08.2017

CONSILIER ASISTENT 242201 1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI; Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: min. 1 an; STUDII: superioare de lunga durata in domeniile - inginerie civilă; ingineria instalațiilor; arhitectura SALARIU:1952 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi CONCURS: 08-10 august 2017 Data limita depunere dosare: 31.07.2017 VALABILITATE oferta: 31.07.2017

CONSILIER SUPERIOR 242201 1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI; Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: min. 9 ani; STUDII: superioare de lunga durata in domeniile - inginerie civilă; ingineria instalațiilor ; calculatoare/tehnologia informațiilor; arhitectura; SALARIU:1952 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi CONCURS: 08-10 august 2017 Data limita depunere dosare: 31.07.2017 VALABILITATE oferta: 31.07.2017

CONSILIER SUPERIOR 242201 1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI; Str. P-ta Revolutiei nr. 1 Tel: 0231/502200 VECHIME: min. 9 ani; STUDII: superioare de lunga durata in domeniile - inginerie civilă; ingineria instalațiilor ; arhitectura SALARIU:1952 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi CONCURS: 08-10 august 2017 Data limita depunere dosare: 31.07.2017 VALABILITATE oferta: 31.07.2017

CONSILIER IN ADMINISTRATIA PUBLICA 242201 1 PRIMARIA COMUNEI DINGENI Persoana contact;Tanasa Ana Maria Tel. 0231571085 STUDII: superioare ; VECHIME-1an DURATA incadrarii:determinata-1 an/ 8ore/zi SALAR: 1450 lei CONCURS VALABILITATE oferta: 21.08.2017

CONSILIER CL I; GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL 242202 1 PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI Str. Grigore Ghica nr.34 Tel: 0231/610133 VECHIME: min. 5 ani in specialitatea studiilor; STUDII: superioare de lunga durata cu diploma de licenta.Facultatea de economie. SALARIU:1912 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi CONCURS: la sediul Primariei Dorohoi in data de 28.08.2017 Data limita depunere dosare: 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a-3-a(28.07.2017) VALABILITATE oferta: 18.08.2017

INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 242203 1 PRIMARIA PRAJENI Loc.Prajeni Telefon: 0231/553010 E-mail:primariaprajeni@yahoo.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi SALARIU:1668 lei VALABILITATE oferta: 17.08.2017

INSPECTOR DE SPECIALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA 242203 1 PRIMARIA COMUNEI DINGENI Persoana contact;Tanasa Ana Maria Tel. 0231571085 STUDII: superioare ; VECHIME-1an DURATA incadrarii:determinata-1 an/ 8ore/zi SALAR: 1450 lei CONCURS VALABILITATE oferta: 03.08.2017

REFERENT SPECIALITATE 242204 1 ORCHESTRA RAPSOZII BOTOSANILOR Str. Unirii; Nr. 10; Tel. 0231511002;0745918744 E-mail; rapsoziibotosanilor@yahoo.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata /8ore/zi SALAR: 2422 lei CONCURS: 23.08.2017-proba scrisa 28.08.2017-proba practica 31.08.2017-ora 10 interviul Data limita depunere dosare: 09.08.17ora 16 VALABILITATE oferta: 09.08.2017

REFERENT SPECIALITATE 242204 1 ORCHESTRA RAPSOZII BOTOSANILOR Str. Unirii; Nr. 10; Tel. 0231511002;0745918744 E-mail; rapsoziibotosanilor@yahoo.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata /4 ore/zi SALAR: 1211 lei CONCURS: 23.08.2017-proba scrisa 28.08.2017-proba practica 31.08.2017-ora 10 interviul Data limita depunere dosare: 09.08.17ora 16 VALABILITATE oferta: 09.08.2017

CONSILIER JURIDIC 261103 1 CABINET IND.DE EXP.CTB., CONSULTANTA FISCALA, AUDIT FINANCIAR, MEDIERE SI INSOLVENTA, BORDIANU LILIANA Botosani, Str.Aprodu Purice nr.5 Tel. 0726/153680; 0231/514228 E-mail: bordianuliliana@gmail.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.12.2017

ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 263101 1 SC PROCONTAB EXPERT OFFICE Aleea Pinului nr.2C Telefon:0745/614406 VECHIME: min.3 ani; STUDII:superioare DURATA incadrarii:nedeterminata / 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.08.2017

ECONOMIST 263102 1 SC LACTO SOLOMONESCU SRL Loc.Miron Costin, com.Vlasinesti Tel. 0231/541401; 0231/540401 E-mail: office@lactosolomonesu.ro STUDII: superioare DURATA incadrarii:nedeterminata / 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

ECONOMIST 263102 2 AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL SRL Botosani; Str. IC Bratianu; NR.1 Persoana contact:Guraliuc Andreea E-mail irina.asafian@gmail.com STUDII: superioare ; DURATA incadrarii:nedeterminata/8ore/zi VALABILITATE oferta: 30.08.2017 Un post cu experienta unul fara experienta

ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 263106 1 SC BEST FINANCIAL CONSULTING SRL Botosani, Str.Aprodu Purice nr.5 Tel. 0726/153680; 0231/514228 E-mail: lilianabordianu@gmail.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.12.2017

ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 263106 1 SC BEST FINANCIAL CONSULTING SRL Botosani, Str.Aprodu Purice nr.5 Tel. 0726/153680; 0231/514228 E-mail: lilianabordianu@gmail.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata – 4 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.12.2017

ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 263106 1 SC WALAND SRL Botosani, Str.Aprodu Purice nr.5 Tel. 0744/117383; 0231/514228 E-mail: walandgroup@gmail.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.12.2017

ADMINISTRATOR FINANCIAR 263111 1 LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI TEL/FAX 0231567920/0231567929 STUDII: superioare;SALARIU: 1888 lei VECHIME IN DOMENIU- 5 ani DURATA incadrarii: nedeterminata – 4 ore/zi CONCURS; 16,17.08.2017 VALABILITATE oferta: 21.08.2017

SOLIST VOCAL 265215 1 SC G&G AGRO SRL Popas Cucorani; Tel:0744 606498 STUDII: medii; SALARIU: 725 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 4 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.08.2017

LABORANT DETERMINARI FIZICO-MECANICE 311103 1 SC CONSPROIECT M SRL Str. Ion Pillat, nr. 18 Tel:0231/515158; 0231/515102 E-mail:mru@victorconstruct.com STUDII: medii; SALARIU:1700 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

LABORANT 311103 1 SC COMCEREAL SA BOTOSANI Str. Calea Nationala; Nr. 41 Tel. 0231512781 Persoana contact:Buruiana Ioan STUDII: medii + superioare ; DURATA incadrarii:nedeterminata/8ore/zi SALAR: 1600 lei VALABILITATE oferta: 10.08.2017

TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 311209 1 SC AQUATERM SRL Str. I.C. Bratianu nr. 35 Tel:0231/511585 E-mail:office@aquaterm.ro DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

TEHNICIAN ELECTRONICA 311402 1 SC ALARM SERVICE D&D SRL Str. Victoriei nr. 10 Tel: 0231/511552 E-mail: alarm.service@yahoo.com STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

TEHNICIAN ELECTRONICA 311402 1 SC VIDEOLED SMART SECURITY SRL; C. Nationala nr. 58 D Tel: 0744287490 E-mail: office@videoled.ro VECHIME: min. 1 an; STUDII: liceu + permis cat. B DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 07.08.2017

TEHNICIAN ELECTRONICA 311402 1 SC VIDEOLED SMART SECURITY SRL Calea Nationala Nr. 58 D Tel. 0744287490 E-mail -office@videoled.ro STUDII: liceale –diploma de bacalaureat si carnet conducere categ. B DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.09.2017 Mod solutionare oferta; cv sau telefon

MAISTRU TURNATORIE 311702 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 VECHIME: 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

DESENATOR TEHNIC 311801 1 SC PROIECT BOTOSANI SRL Str. Cuza Voda nr. 2;sc.F Tel: 0231/514965;0745256811 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 05.08.2017

TEHNICIAN PROIECTANT TEXTILE, PIELARIE 311917 1 SC EDITEH GAS SRL Flamanzi; Tel: 0231/514138 STUDII: liceu; SALARIU: 1500lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

OPERATOR STATIE BETOANE 311941 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. Ion Pillat, nr. 18 Tel:0231/515158; 0231/515102 E-mail:mru@victorconstruct.com STUDII: medii; SALARIU:1700 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

OPERATOR STATIE BETOANE 311941 1 SC CONSPROIECT M SRL Str. Ion Pillat, nr. 18 Tel:0231/515158; 0231/515102 E-mail:mru@victorconstruct.com STUDII: medii; SALARIU:1700 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

ASISTENT MEDICAL GEN. 325901 3 CMI DR. SMICALA IONUT-RADU Mitoc; Tel: 0768825502 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.08.2017

ASISTENT MEDICAL PL DEBUTANT-balneofizioterapie 325909 2 SPITALUL DE RECUPERARE” Sf. Gheorghe” Botosani; Calea Nationala; Nr. 2 Tel/Fax 0231512822/0231513560 E-mail runos@spital-sfgheorghe.ro Persoana contact-Costea Mihaela VECHIME:6 luni,voluntariat in specialitate. STUDII: diploma de studii in specialitatea balneofizioterapie. SALARIU:1628 lei lunar DURATA incadrarii:1 post- ned/ 8 ore/zi 1 post-det/8 ore/zi CONCURS: in data de 17.08.2017, ora 10 Data limita depunere dosare:10.08.17-ora 14. VALABILITATE oferta: 10.08.2017 Relatii suplimentare la biroul RUNOS al unitatii.

CONTABIL 331302 1 SC AGRIMARVAS SRL IASI Pct. de lucru Rachiti-Botosani Tel: 0742894809 Pers. contact: Gherasim Stefania Experienta DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 11.08.2017

REFERENT CLASA III SUPERIOR 331309 1 PRIMARIA COMUNEI SULITA Tel/Fax: 0231573112/0231573212 Persoana contact; Manuca Cristina E-mail: primariasulita@yahoo.com STUDII: liceale DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 09.08.2017

REPREZENTANT COMERCIAL 332202 1 SC STING EXPERT SRL Bistrita-Nasaud; Tel:0752650494 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI STUDII: medii +permis cat. B DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

AGENT DE VÂNZARI 332203 4 SC APT BROKER SRL Aleea Maxim Gorki nr. 19 Tel: 0757799796 E-mail:diana.craciun@estima.ro STUDII: min. liceu;SALARIU:1450 lei+TM DURATA incadrarii: determinata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

AGENT DE VÂNZARI 332203 5 SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA; Bucuresti; Tel: 031/7171100 E-mail: jobs@icredit.co.ro Pt. Botosani; STUDII: medii DURATA incadrarii: determinata: 2;4 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.09.2017

AGENT VANZARI 332203 2 SC HIDROPLASTO SRL Str. Pacea nr. 24;Tel: 0231/522525 E-mail: office@hidroplasto.ro VECHIME: min. 1 an STUDII: medii/superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 21.07.2017

AGENT DE VÂNZARI 332203 1 SC STING EXPERT SRL Bistrita-Nasaud; Tel:0752650494 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI STUDII: medii +permis cat. B DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

AGENT DE VÂNZARI 332203 2 SC LIDER CONSULTING EXPERT Piata Revolutiei nr.13; Telefon:0231/516666 STUDII: medii SALARIU: 1450 lei - 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.08.2017

ASISTENT MANAGER 334303 1 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1800 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

ASISTENT MANAGER 334303 1 CABINET IND.DE EXP.CTB., CONSULTANTA FISCALA, AUDIT FINANCIAR, MEDIERE SI INSOLVENTA, BORDIANU LILIANA Botosani, Str.Aprodu Purice nr.5 Tel. 0726/153680; 0231/514228 E-mail: bordianuliliana@gmail.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.12.2017

OPERATOR CALCULATOR 351101 1 SC MOLDCDIF SRL Calea Nationala; Nr. 14 A Botosani Tel. 0744542425/0231585854 E-mail; VIACDIF@yahoo.com STUDII: medii sau superioare; SALAR: 1450 VALABILITATE oferta: 05.08.2017

SUPRAVEGHETOR JOCURI 421203 12 SC MGV COMPANY SRL Dorohoi; Tel: 0231/614148 Pt. Dorohoi, Botosani si Iasi; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata :4 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.08.2017

RECEPTIONER DE HOTEL 422401 1 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

GESTIONAR DEPOZIT 432101 1 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Str. Ion Pillat, nr. 18 Tel:0231/515158; 0231/515102 E-mail:mru@victorconstruct.com STUDII: medii; SALARIU:1700 lei DURATA incadrarii: determinata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

GESTIONAR 432101 1 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1800 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

PRIMITOR-DISTRIBUITOR 432104 1 SC PROFI ROM FOOD Tel. 0372 568838 E-mail:resurseumane@profi.ro STUDII: 10 clase; Tichete de masa DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.08.2017

LUCRATOR GESTIONAR 432111 2 SC TERASA UNIRII SRL Str. Unirii nr. 10 Tel: 0748882094 Pt. Vorona DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.08.2017

LUCRATOR GESTIONAR 432111 2 SC LORIDAN CLUB MAND L SRL Dorohoi;Tel: 0742555752 Pt. Dorohoi; STUDII: medii/ absolvent DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.08.2017

LUCRATOR GESTIONAR (casa amanet) 432111 2 SC FABIO ELECTRONICS IFN SRL Botosani, str.Grivita nr.1 Telefon: 0746 091224 E-mail:alexandru.sinoschi@fabio.ro DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

LUCRATOR GESTIONAR (casa amanet) 432111 1 SC FABIO ELECTRONICS IFN SRL Punct de lucru Dorohoi Telefon: 0746 091224 E-mail:alexandru.sinoschi@fabio.ro DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

BUCATAR 512001 3 SC SPRING SRL – Tel. 0745689544 Calea Nationala Nr. 64 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

BUCATAR 512001 2 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

BUCATAR 512001 1 SC TAKE AWAY RESTAURANTS SRL Str. Unirii nr. 8 ; Tel: 0740198058 E-mail: unclevic.pizza@yahoo.com SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Valabilitate oferta: 31.07.2017

BUCATAR 512001 1 SC TATI SRL Str.Cuza Voda nr.11 Telefon: 0231/513839 E-mail:tatibotosani@gmail.com STUDII: medii; SALARIU: 1600 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

BUCATAR 512001 1 I.I. CIUBOTARIU RODICA Loc. Saveni, str.A.I.Cuza nr.2 Telefon 0745/142668 LOC MUNCA: SAVENI STUDII: medii; SALARIU: 1800 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

PIZZAR 512002 1 SC TAKE AWAY RESTAURANTS SRL Str. Unirii nr. 8 ; Tel: 0740198058 E-mail: unclevic.pizza@yahoo.com SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Valabilitate oferta: 31.07.2017

AJUTOR OSPATAR 513101 2 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

OSPATAR 513102 2 SC ROF SRL Str. C. Nationala nr. 31(OMV-gara) Tel: 0721323954 STUDII: liceu; SALARIU: 1650 lei + TM DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

OSPATAR 513102 2 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

OSPATAR 513102 1 SCI WG SRL Botosani; B-dul Emionescu; Nr. 29 Tel. 0758993216 Persoana de contact-Zsoldi Camelia DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 10.08.2017 Absolventi 2017 s-au persoane peste 45 de ani

BARMAN 513201 1 SC TERASA UNIRII SRL Str. Unirii nr. 10; Tel: 0748882094 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.08.2017

BARMAN 513201 3 SC SPRING SRL C. Nationala Nr. 64; Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

COAFOR 514101 1 I.I. CIUBOTARIU RODICA Loc. Saveni, str.A.I.Cuza nr.2 Telefon 0745/142668 LOC MUNCA: SAVENI STUDII: medii; SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

MANICHIURIST 514202 1 I.I. CIUBOTARIU RODICA Loc. Saveni, str.A.I.Cuza nr.2 Telefon 0745/142668 LOC MUNCA: SAVENI STUDII: medii; SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

CAMERISTA HOTEL 516201 2 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

VANZATOR 522101 1 SC IOANIDIS SRL Loc. Catamarasti-Deal, Magazin „LA CORHAN” Telefon 0741/135256 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

VANZATOR 522101 1 I.I. CIUBOTARIU RODICA Loc. Saveni, str.A.I.Cuza nr.2 Telefon 0745/142668 LOC MUNCA: SAVENI STUDII: medii; SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

LUCRATOR COMERCIAL 522303 1 SC SEBIANA SRL C. Nationala(Bankpost;mall) Tel: 0231/516907 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 01.09.2017

LUCRATOR COMERCIAL 522303 1 SC PRISMA COM SRL Aleea Scipione Badescu nr. 2; parter Tel: 0742064960 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

LUCRATOR COMERCIAL 522303 1 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

LUCRATOR COMERCIAL 522303 1 SC JAR ALGEVI TEAM SRL Loc. Hudum; Tel: 0747092194 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

LUCRATOR COMERCIAL 522303 1 SC PROFI ROM FOOD Tel. 0372 568838 E-mail:resurseumane@profi.ro STUDII: 10 clase; Tichete de masa DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.08.2017

LUCRATOR COMERCIAL 522303 1 HRISCA OPRINA II Loc. Rosiori; Com. Rachiti; Jud Botosani.Tel. 0740533343 DURATA incadrarii: nedeterminata / 8ore/zi SALAR: 1450 lei VALABILITATE oferta: 10.08.2017

CASIER 523003 3 SC PROFI ROM FOOD Tel. 0372 568838 E-mail:resurseumane@profi.ro STUDII: 10 clase; Tichete de masa DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.08.2017

POLITIST LOCAL I ASISTENT 541201 1 PRIMARIA COMUNEI DINGENI Persoana contact;Tanasa Ana Maria Tel. 0231571085 STUDII: superioare ; VECHIME-1an DURATA incadrarii:determinata-1 an/ 8ore/zi SALAR: 1450 lei CONCURS VALABILITATE oferta: 21.08.2017

AGENT DE SECURITATE 541401 1 SC ALARM SERVICE D&D SRL Str. Victoriei nr. 10 Tel: 0231/511552 E-mail: alarm.service@yahoo.com Persoane peste 45 ani; permis cat. B DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

AGENT DE SECURITATE SI INTERVENTIE 541406 1 SPITALUL DE RECUPERARE SF GHEORGHE-BOTOSANI Tel. 0231512822; fax. 0231513560 Persoana contact;Gabriela Varzari STUDII: liceale + atestat agent de securitate de la IPS DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi SALAR: 1450 lei+20 tihete de masa lunar CONCURS: 09.08.2017-ora 10 Data limita depunere dosare: 04.08.17ora 14 Relatii suplimentare la biroul RUNOS .

DISPECER CENTRU DE ALARMA 541408 1 SC ALARM SERVICE D&D SRL Str. Victoriei nr. 10 Tel: 0231/511552 E-mail: alarm.service@yahoo.com STUDII: liceale, cunostinte PC Absolventi 2017 si/sau persoane peste 45 ani DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 11.08.2017

DULGHER 701502 1 A.B.A. Prut-Barlad-SGA Botosani Str. Nicolae Iorga: Nr. 37 Persoana contact: Carmen Sava Tel/Fax:023158406 LOC DE MUNCA IN OROFTIANA (com Suharau) STUDII: generale DURATA:incadrarii: nedeterminata/8 ore/zi. CONCURS: informare la sediul unitatii Data limita depunere dosare: 03.08.2017 VALABILITATE oferta: 03.08.2017 ALTE COND: zona limitrofa post hidronometric Prut-Oroftiana.

ZIDAR PIETRAR 711203 3 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 VECHIME: 3 ani; SALARIU: 1700 lei DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi Valabilitate oferta: 08.08.2017

ZIDAR 711203 32 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ZIDAR 711203 16 SC TRANS SERVICE TRADING SRL Catamarasti Deal; Com. Mihai Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ZIDAR 711203 16 SC COSMINVEST CONSULTING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ZIDAR 711203 32 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 711205 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

ZIDAR 711205 2 SC MESER SRL Str. Primaverii nr.19;Tel:0744/404904 DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.08.2017

ZIDAR 711205 9 SC ERGO SISTEM SRL Loc.Brehuiesti,com.Vladeni Telefon.0756/537111 VECHIME: 2 ani; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 10.09.2017

FIERAR BETONIST 711402 3 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 VECHIME: 3 ani; SALARIU: 1700 lei DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi Valabilitate oferta: 08.08.2017

FIERAR BETONIST 711402 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

FIERAR BETONIST 711402 1 SC MESER SRL Str. Primaverii nr.19;Tel:0744/404904 DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.08.2017

FIERAR-BETONIST BETONIST 711402 711401 16 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 Mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

FIERAR-BETONIST BETONIST 711402 711401 12 SC TRANS SERVICE TRADING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

FIERAR-BETONIST BETONIST 711402 711401 12 SC COSMINVEST CONSULTING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

FIERAR-BETONIST BETONIST 711402 711401 16 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 Mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

DULGHER 711501 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

DULGHER 711501 3 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 VECHIME: 3 ani; SALARIU: 1700 lei DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi Valabilitate oferta: 08.08.2017

DULGHER 711501 2 SC DUFEL CON SRL Aleea M. Gorki nr. 14;sc. A Tel 0745491757 DURATA incadrarii: determinata – 6 luni Valabilitate oferta: 14.09.2017

DULGHER 711501 10 SC PROFI IZO BEK SRL Hudum; Tel. 0231/535403 VECHIME: 2 ani; SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

DULGHER 711501 20 SC ERGO SISTEM SRL Loc.Brehuiesti,com.Vladeni Telefon.0756/537111 VECHIME: 3 ani; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 10.09.2017

DULGHER, constructor structuri 711501 711404 712204 752201 24 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

DULGHER, constructor structuri 711501 711404 712204 752201 18 SC TRANS SERVICE TRADING SRL Catamarasti Deal; Com. Mihai Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

DULGHER, constructor structuri 711501 711404 712204 752201 18 SC COSMINVEST CONSULTING SRL Catamarasti Deal; Com. Mihai Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

DULGHER, constructor structuri 711501 711404 712204 752201 24 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii ; VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

MUNCITOR HIDROMETRU 711901 2 A.B.A. Prut-Barlad-SGA Botosani Str. Nicolae Iorga: Nr. 37 Persoana contact: Carmen Sava Tel/Fax:0231584064 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI SI SAVENII NOI STUDII: generale DURATA: incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi pentru un loc de munca si 2 ore celalalt. CONCURS: informare la sediul unitatii Data limita depunere dosare: 03.08.2017 VALABILITATE oferta: 03.08.2017 ALTE COND: zona limitrofa post hidronometric Jijia-Rauseni

FAIANTAR 712201 3 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 VECHIME: 3 ani; SALARIU: 1700 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi.VALABILITATE oferta: 08.08.2017

FAIANTAR 712201 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

MOZAICAR, FAIANTAR 712203 18 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii ;VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

MOZAICAR-FAIANTAR 712203 8 SC TRANS SERVICE TRADING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

MOZAICAR-FAIANTAR 712203 8 SC COSMINVEST CONSULTING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

MOZAICAR, FAIANTAR 712203 18 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

RIGIPSAR 712406 10 SC PROFI IZO BEK SRL Hudum; Tel. 0231/535403 VECHIME: 2 ani; SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

INSTALATOR APA, CANAL 712602 10 SC TEHNIC ASIST SRL Catamarasti-Deal; Tel:0231/518912 STUDII: medii de specialitate DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

INSTALATOR CENTRALE TERMICE 712608 1 SC VICNIC SRL Botosani, Aleea Teodor Callimachi nr.2; Telefon:0764/230423 E-mail: vicnic_2005@yahoo.ro LOC MUNCA: Poiana-Vorona DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.08.2017

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI GAZE 712609 3 SC AQUATERM SRL Str. I.C. Bratianu nr. 35 Tel:0231/511585 DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

ZUGRAV 713102 10 SC PROFI IZO BEK SRL Hudum; Tel. 0231/535403 VECHIME: 2 ani; SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

ZUGRAV 713102 3 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 VECHIME: 3 ani; SALARIU: 1700 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi.VALABILITATE oferta: 08.08.2017

ZUGRAV 713102 2 SC DUFEL CON SRL Aleea M. Gorki nr. 14;sc. A Tel 0745491757 DURATA incadrarii: determinata – 6 luni Valabilitate oferta: 14.09.2017

ZUGRAV 713102 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

ZUGRAV, constructor finisor 713102 714102 713204 26 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ZUGRAV, constructor finisor 713102 714102 713204 12 SC TRANS SERVICE TRADING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ZUGRAV, constructor finisor 713102 714102 713204 12 SC COSMINVESTCONSULTING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ZUGRAV, constructor finisor 713102 714102 713204 26 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

VOPSITOR INDUSTRIAL 713202 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

TURNATOR FORMATOR 721112 10 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 721203 2 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742/111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.08.2017

SUDOR 721203 2 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal; Nr. 476 Persoana contact;Lupu Dumitru Tel/ Fax. 0231513189; 0744861972 DURATA incadrarii:nedeterminata /8ore/zi VALABILITATE oferta: 26.10.2017 ATE CONDITII:lucru la inaltime

TINICHIGIU AUTO 721303 2 SC XANDOR SRL Manolesti-Deal nr.33 Tel:0231/534749 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Valabilitate oferta: 21.07.2017

LACATUS MECANIC 721410 7 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

LACATUS MECANIC 721410 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2; Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

LACATUS MECANIC 721410 2 SC SEMROM SRL- Str. Progresului; Nr. 6 ;Botosani Tel. 0744556524 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 21.08.2017

LACATUS-MONTATOR 721411 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

LACATUS 721411 2 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal; Nr. 476 Persoana contact;Lupu Dumitru Tel/ Fax. 0231513189; 0744861972 DURATA incadrarii:nedeterminata /8ore/zi VALABILITATE oferta: 26.10.2017 ATE CONDITII:lucru la inaltime

LACATUS MECANIC 721424 1 DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE, SPORT SI AGREMENT BOTOSANI Calea Nationala; Nr. 64s Tel/Fax 0331710613/0331710614 Persoana contact: Carmen Merticariu E-mailL: secretariat@polivalenta.ro STUDII: absolvite cu diploma –calificare in domeniu ; DURATA incadrarii:nedeterminata / 8ore/zi SALAR: 1500 lei CONCURS in data de 17.08.2017 Proba scrisa-21.08.2017 Data limita depunere dosare; 08.08.2017 VALABILITATE oferta: 08.08.2017

SCULER-MATRITER 722202 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2;Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

FREZOR UNIVERSAL 722408 10 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

STRUNGAR UNIVERSAL 722413 9 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

STRUNGAR UNIVERSAL 722413 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

STRUNGAR UNIVERSAL 722413 1 SC AQUATERM GREEN ENERGY SRL Loc.Curtesti, jud.Botosani Tel:0231/511585 DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL 722421 1 SC UPSS SA ; Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.08.2017

ELECTRICIAN AUTO 723101 2 SC GAZ AUTO INTERNATIONAL SRL Str. Mihai Eminescu nr. 64 A Tel: 0740983946 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.09.2017

MECANIC AUTO 723103 1 SC XANDOR SRL Manolesti-Deal nr.33 Tel:0231/534749 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi Valabilitate oferta: 21.07.2017

MECANIC AUTO 723103 1 SC REC SRL Calea Nationala; Nr 143 Tel. 0744617169 E-mail: costica.botez@necbt.ro STUDII:medii; DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 20.08.2017

MECANIC UTILAJ 723302 1 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.09.2017

MECANIC UTILAJ 723302 2 A.B.A. Prut-Barlad-SGA Botosani Str. Nicolae Iorga: Nr. 37 Persoana contact: Carmen Sava Tel/Fax:0231584064 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI STUDII: generale DURATA:incadrarii:nedeterminata/ 8 ore/zi CONCURS: informare la sediul unitatii Data limita depunere dosare: 03.08.2017 VALABILITATE oferta: 03.08.2017 ALTE COND: Dispus la delegari si program flexibil de santier.

MECANIC ÎNTRET. SI REP. MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 723307 1 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0231/516143 STUDII: medii ; VECHIME:min. 2 ani SALARIU:1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

ELECTRICIAN, AUTOMATIST, TEHNICIAN INSTALATII, ELECTROMECANIC, ELECTRONIST TELECOMUNICATII 741101 742201 311209 742214 742207 311305 6 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ELECTRICIAN, AUTOMATIST, TEHNICIAN INSTALATII, ELECTROMECANIC, ELECTRONIST TELECOMUNICATII 741101 742201 311209 742214 742207 311305 4 SC TRANS SERVICE TRADING SRL Catamarasti Deal; Com. M.Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii; eventualm autorizat ANRE VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ELECTRICIAN, AUTOMATIST, TEHNICIAN INSTALATII, ELECTROMECANIC, ELECTRONIST TELECOMUNICATII 741101 742201 311209 742214 742207 311305 4 SC COSMINVESTCONSULTING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii; eventualm autorizat ANRE VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ELECTRICIAN, AUTOMATIST, TEHNICIAN INSTALATII, ELECTROMECANIC, ELECTRONIST TELECOMUNICATII 741101 742201 311209 742214 742207 311305 6 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII 741101 1 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal; Nr. 476 Persoana contact;Lupu Dumitru Tel/ Fax. 0231513189; 0744861942 DURATA incadrarii:nedeterminata /8ore/zi VALABILITATE oferta: 26.08.2017

ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 741307 1 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0231/516143 STUDII: medii ; VECHIME:min. 2 ani SALARIU:1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

INSTALATOR 742105 712606 712609 712604 14 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii, eventual autorizat ANRE, GN+electric VECHIME-1-10 ani; SALARIU-1700 lei DURATA incadrarii:determinata VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

INSTALATOR 742105 712606 712609 712604 14 SC TRANS SERVICE TRADING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii, eventual autorizat ANRE, GN+electric VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

INSTALATOR 742105 712606 712609 712604 14 SC COSMINVEST CONSULTING SRL Catamarasti Deal; Com. M. Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii, eventual autorizat ANRE, GN+electric VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

INSTALATOR 742105 712606 712609 712604 14 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii, eventual autorizat ANRE, GN+electric VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

ELECTRONIST TELECOMUNICATII 742207 1 SC VIDEOLED SMART SECURITY SRL; C. Nationala nr. 58 D Tel: 0744287490 E-mail: office@videoled.ro VECHIME: min. 1 an; STUDII: liceu + permis cat. B DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 07.08.2017

ELECTRONIST 742207 1 SC VIDEOLED SMART SECURITY SRL Calea Nationala Nr. 58 D Tel. 0744287490 E-mail -office@videoled.ro STUDII: liceale –diploma de bacalaureat si carnet conducere categ. B DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.09.2017 Mod solutionare oferta; cv sau telefon

PREPARATOR PRODUSE LACTATE 751302 4 SC LACTO SOLOMONESCU Loc. Miron costin; Com. Vlasinesti Tel/fax 0231541401/0231540401 office@lactosolomonescu.ro STUDII: medii ; DURATA incadrarii:nedeterminata-8ore/zi SALAR: negociabil VALABILITATE oferta: 31.07.2017

CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN IND. TEXTILA 753113 1 SC EDITEH GAS SRL Flamanzi; Tel: 0231/514138 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

CROITOR -CONFECTIONER IMBRAC. DUPA COMANDA 753201 10 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0231/516143 VECHIME: min 1an DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi SALARIU:1450 lei+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.07.2017

CROITOR 753201 1 MIHAELA DESIGN CROITORIE Botosani; calea Nationala; Nr. 82 Tel. 0742628459 Persoana contact: Mihaela Costas STUDII: gimnaziale ; VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata-8 ore/zi VALABILITATE oferta: 24.08.2017

TAPITER 753401 1 SC PRODIMPEX-M SRL Botosani; Tel. 0231511100 Persoana de contact-Dobrincu Vlad DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.08.2017

CONTROLOR CALITATE 754301 2 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0231/516143 DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi SALARIU:1450 lei+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.07.2017

VULCANIZATOR 814104 3 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.08.2017

OPERATOR MASINI INDUSTRIA CAUCIUCULUI 814106 1 SC ELCA SRL Calea Nationala; nr.1Bis Tel. 0745098102 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.08.2017

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 7 SC JADE FASHION SRL Str. Cornisa nr. 10 Tel. 0374087802 STUDII: liceu ; VECHIME: 1 an SALARIU: 1450 lei+TM DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 5 SC DEMARCO SRL Str. Peco nr. 10; magazia nr. 2 Tel: 0740225156 STUDII : medii+experienta SALARIU:1535lei+premii productie+transport DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

OPERATOR CONFECTIONER industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 16 SC ARTSANA ROMANIA SRL Aleea Sf. Gheorghe: nr. 2 Tel. 0231/507021 STUDII: medii DURATA incadrarii: nederminata - 8 ore/zi SALARIU:1560 lei+ premii de productie + TM+ transport VALABILITATE oferta: 31.07.2017

OPERATOR CONFECTIONER industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 42 SC SERCONF SA Str. Independentei nr.2 Tel. 0231/518005 STUDII: medii/gimnaziale + calificare SALARIU: 1545/1595 + TM VECHIME: minim 6 luni sau absolventi DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.12.2017

OPERATOR CONFECTIONER 815301 20 SC LADIES PROD-CLOTHS SRL Botosani; Calea Nationala nr. 27 Tel/fax-0231538148/0747115095 Persoana contact:Irimia Gabriela Elena STUDII: minime ; VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata-8 ore/zi SALARIU-1450 lei VALABILITATE oferta: 24.09.2017

OPERATOR CONFECTIONER industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 40 SC GT COMPANY SRL Botosani; C. Nationala Nr. 30; Tel/ Fax. 0231534833/0231534248 Persoana contact: Ciomaga Elena Email ru.gtcompanyyahoo.com STUDII: calificare in domeniu VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata / 8ore/zi SALAR:1450 lei+ transport+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.12.2017

PREGATITOR-LANSATOR CONFECTII 815307 1 SC ROMED SRL Str. Ion Pillat nr. 27 A Tel: 0231/537200;0784235872 E-mail:romedbotosani@yahoo.com STUDII : medii; SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 07.09.2017

OPERATOR STATIE BETOANE 818112 2 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Hirlau STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1800 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

OPERATOR STATIE BETOANE 818112 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani, Piatra Neamt STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1800 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv

CONFECTIONER asamblor articole textile 821908 12 SC SUMMER CONF SRL Calea Nationala 30C Tel. 0231/530395 Pt. Dorohoi si Botosani; SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

CONFECTIONER asamblor articole textile 821908 5 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

SOFER 832201 1 DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE, SPORT SI AGREMENT BOTOSANI Calea Nationala; Nr. 64s Tel/Fax 0331710613/0331710614 Persoana contact: Carmen Merticariu E-mailL: secretariat@polivalenta.ro STUDII: carnet de conducere C,E,D.Atestat prof. Transport persoane. DURATA incadrarii:nedeterminata / 8ore/zi SALAR: 2000 lei CONCURS :Proba scrisa-18.08.2017;ora 10 Proba practica –in max. 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise Data limita depunere dosare; 10.08.2017 VALABILITATE oferta: 08.08.2017

SOFER 833101 1 SC ROCAR TRANS SRL Aleea Azurului nr. 2;sc.A;ap.14 Tel: 0740175885 Categ. D DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.08.2017

SOFER AUTOBUZ 833101 1 ORCHESTRA RAPSOZII BOTOSANILOR Str. Unirii; Nr. 10; Tel. 0231511002;0745918744 E-mail; rapsoziibotosanilor@yahoo.com STUDII: medii/generale DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi SALAR: 2233 lei CONCURS: 23.08.2017-proba scrisa 28.08.2017-proba practica 31.08.2017-ora 10 interviul Data limita depunere dosare: 09.08.17ora 16 VALABILITATE oferta: 09.08.2017

SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Pct de lucru:Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0231/565970 E-mail: office@dolycom.ro VECHIME: min.5 ani PERMIS categoria CE,DE + atestate; SALARIU: negociabil DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

SOFER AUTOCAMION 833201 5 SC URBAN SERV SA BOTOSANI Str. 1 decembrie; Nr. 19 Tel/Fax. 0231517912/0231531662 E-mail urbanservcg@gmail.com DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi CONCURS: 06.08.2017-ora 14-selectie dosare 09-10.08.2017-proba practica 07.08.2017-ora 10 interviul Data limita depunere dosare: 03.08.17 ATE CONDITII:disponibilitate de lucru 12/24, in conditii deosebite ( temperaturi extreme. Stare de sanatate foarte buna, permis de conducere categ. C+E, atestat profesional pentru transport marfa, aviz psihologic, experienta in domeniu.Domiciliul stabil in Botosani sau localitati limitrofe. VALABILITATE oferta: 03.08.2017

MACARAGIU 834301 2 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu STUDII: medii ;VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1900 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

MACARAGIU 834301 2 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1900 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

SPALATOR VEHICULE 912201 5 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I. Traian nr. 9 Tel:0231/516124 SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 16.08.2017

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 921302 5 II TURCULET MIHAI-CRISTINEL LEORDA; Tel: 0756596429 STUDII:min. 8 clase. Se asigura cazare+masa DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 921302 3 SC TATI SRL (pt.Ferma Zaicesti) Str.Cuza Voda nr.11 Telefon: 0231/513839 E-mail:tatibotosani@gmail.com SALARIU: 1450 lei DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

MUNCITORI NECALIFICATI IN SILVICULTURA 921502 10 SC INTER FOREST COMPANY SRL Comuna Cristesti; Nr. 192 Tel. 0331404304: 0784392265 E-mail:interforestbotosani@gmail.com STUDII: medii ; DURATA incadrarii:nedeterminata-8ore/zi SALAR: 1450 lei VALABILITATE oferta: 31.08.2017

MUNCITOR NECALIFICAT 931203 1 A.B.A. Prut-Barlad-SGA Botosani Str. Nicolae Iorga: Nr. 37 Persoana contact: Carmen Sava Tel/Fax:0231584064 LOC DE MUNCA IN STAUCENI STUDII: generale DURATA:incadrarii: nedeterminata/2 ore/zi. CONCURS: informare la sediul unitatii Data limita depunere dosare: 03.08.2017 VALABILITATE oferta: 03.08.2017

SAPATOR MANUAL 931204 3 SC AQUATERM SRL Str.I.C.Bratianu nr.35 Tel:0231/511585 E-mail:office@aquaterm.ro DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 4 SC DUFEL CON SRL Aleea M. Gorki nr. 14;sc. A Tel 0745491757 STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: determinata – 6 luni Valabilitate oferta: 14.09.2017

MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 8 SC PROFI IZO BEK SRL Hudum; Tel. 0231/535403 SALARIU: 1450 lei;STUDII:min. 10 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

NECALIFICAT CONSTRUCTOR ( zidar, fierar, mozaicar,zugrav, instalator,electrician,dulgher, tamplar-parchetar) 931301 38 SC CONSPROIECT M SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

NECALIFICAT CONSTRUCTOR ( zidar, fierar, mozaicar,zugrav, instalator,electrician,dulgher, tamplar-parchetar) 931301 32 SC TRANS SERVICE TRADING SRL Catamarasti Deal; Com. Mihai Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

NECALIFICAT CONSTRUCTOR ( zidar, fierar, mozaicar,zugrav, instalator,electrician,dulgher, tamplar-parchetar) 931301 32 SC COSMINVEST CONSULTING SRL Catamarasti Deal; Com. Mihai Eminescu Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Mihaita Mahu Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

NECALIFICAT CONSTRUCTOR ( zidar, fierar, mozaicar,zugrav, instalator,electrician,dulgher, tamplar-parchetar) 931301 38 SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani; Str. I Pillat; Nr. 18 Tel/Fax 0231515158/0231515102 mihaita.mahu@gmail.com Persoana contact-Gavrilet Lidia Loc de munca Botosani; Tg. Jiu, Moinesti,Tg. Ocna, Onesti,Adjud, Gherla, Chitila, Suceava STUDII: medii VECHIME-1-10 ani DURATA incadrarii:determinata SALARIU-1700 lei VALABILITATE oferta: 31.08.20178 MOD SOLUTIONARE oferta: cv Pentru personalul nelocalnic se asigura cazare, transport, diurna

MUNCITOR NECALIFICAT 931302 2 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal; Nr. 476 Persoana contact;Lupu Dumitru Tel/ Fax. 0231513189; 0744861942 DURATA incadrarii:nedeterminata /8ore/zi VALABILITATE oferta: 26.08.2017 ATE CONDITII:lucru la inaltime

MUNCITOR NEC. LA AMBALAREA PROD. SOLIDE SI SEMISOLIDE 932904 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Pct de lucru:Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0231/565970 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 8 clase ;SALARIU: negociabil DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

MUNCITOR NEC. LA AMB. PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 932904 1 SC PRODIMPEX-M SRL Botosani; Tel. 0231511100 Persoana de contact-Dobrincu Vlad DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.08.2017

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 17 SC ARTSANA ROMANIA SRL Aleea Sf. Gheorghe: nr. 2 Tel. 0231/507021 STUDII: medii DURATA incadrarii: nederminata - 8 ore/zi SALARIU:1450-1520 lei+ premii de productie + TM+ transport VALABILITATE oferta: 31.08.2017

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 8 SC JADE FASHION SRL Str. Cornisa nr. 10 Tel. 0374087802 STUDII: medii ; VECHIME: 1 an SALARIU: 1450 lei+TM DURATA incadrarii: nedeterminata /8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 10 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0231/516143 STUDII: medii ;SALARIU:1450 lei+ab.tramv DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 1 SC EDITEH GAS SRL Flamanzi; Tel: 0231/514138 SALARIU: 1450lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

MUNCITOR NECALIFICAT IN CONFECTII 932905 20 SC LADIES PROD-CLOTHS SRL Botosani; Calea Nationala nr. 27 Tel/fax-0231538148/0747115095 Persoana contact:Irimia Gabriela Elena STUDII: minime ; VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata-8 ore/zi SALARIU-1450 lei VALABILITATE oferta: 24.09.2017

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 40 SC GT COMPANY SRL Botosani; C. Nationala Nr. 30; Tel/ Fax. 0231534833/0231534248 Persoana contact: Ciomaga Elena Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata / 8ore/zi SALAR:1450 lei+ transport+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.12.2017

MUNCITOR NEC. LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 932906 8 SC GAZ AUTO INTERNATIONAL SRL Str. Mihai Eminescu nr. 64 A Tel: 0740983946 Pt. montat parbrize si intalatii GPL STUDII: profesionale/liceale DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.09.2017

MUNCITOR NEC. LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 932906 1 SC PRODIMPEX-M SRL Botosani; Tel. 0231511100 Persoana de contact-Dobrincu Vlad DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.08.2017

MANIPULANT MARFURI 933303 1 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0231/516143 STUDII: medii ; SALARIU:1450 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

AJUTOR BUCATAR 941101 2 SC SPRING SRL C. Nationala Nr. 64; Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

AJUTOR BUCATAR 941101 2 SC MARIOS PRODCONF SRL Str. I.L. Caragiale nr. 11 Tel. 0331/110919 SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

AJUTOR BUCATAR 941101 1 SC TATI SRL Str.Cuza Voda nr.11 Telefon: 0231/513839 E-mail:tatibotosani@gmail.com STUDII: medii; SALARIU: 1500 lei DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2017

LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE) 941201 1 SC G&G AGRO SRL Popas Cucorani; Tel:0744 606498 STUDII: medii; SALARIU: 725 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 4 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.08.2017

LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTO COMPACTOARE 961101 5 SC URBAN SERV SA BOTOSANI Str. 1 decembrie; Nr. 19 Tel/Fax. 0231517912/0231531662 E-mail urbanservcg@gmail.com DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi CONCURS: 06.08.2017-ora 14-selectie dosare 09-10.08.2017-proba practica 07.08.2017-ora 10 interviul Data limita depunere dosare: 03.08.17 ATE CONDITII:disponibilitate de lucru 12/24,6 zile pe saptamina in conditii deosebite ( temperaturi extreme. Disponibilitate la efort fizic-miscari dorso-lombare repetate, stare de sanatate foarte buna.Domiciliul stabil in Botosani sau localitati limitrofe. VALABILITATE oferta: 03.08.2017

PAZNIC 962907 1 UAT RACHITI Tel/Fax 0231544210 primaria.rachiti@gmail.com Persoana contact; Stir Dorina STUDII: liceale + atestat agent de paza DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi SALAR: 1450 lei CONCURS: 11.08.2017-proba scrisa 17.08.2017-ora 10 interviul Data limita depunere dosare: 03.08.17ora 16 VALABILITATE oferta: 03.08.2017

PAZNIC 962907 1 PRIMARIA COMUNEI DINGENI Persoana contact:Tanasa Ana Maria Tel. 0231571085 STUDII: gimnaziale ; VECHIME-1an DURATA incadrarii:determinata-1 an/ 8ore/zi SALAR: 1450 lei CONCURS VALABILITATE oferta: 03.08.2017