LOCAL: Municipalitatea nu mai organizează Summer Fest, ci September Fest

După ce s-au certat de la salariile angajaţilor Poliţiei Locale şi de la fondurile prea mici cheltuite la capitolul dezvoltare, consilierii municipali s-au antrenat în aşa fel încât discuţiile în contradictoriu s-au purtat şi de la organizarea Festivalului Verii. Cosmin Andrei, viceprimar al municipiului, a propus ca festivalul să fie organizat în perioada 7-9 septembrie motivat de faptul că în perioada 17 - 20 august, data propusă pentru organizarea manifestării, sunt 74 de manifestări similare în ţară. "Nu avem semnale pozitive de la colaboratori, iar cu 50.000de lei nu avem cum să facem, nu mai găsim artişti, colaboratori", a spus Cosmin Andrei. Edilul a propus ca pe 15 august să fie organizate Zilele Diasporei, care să includă un seminar la primărie, tururi ghidate prin oraş şi spectacole susţinute de instituţiile de cultură.

Gabriel Alescandru nu vede un impediment în schimbarea datei de organizare a festivalului, însă a cerut să fie schimbată denumirea festivalului "că altfel râde ţara de noi".

Eugen Ţurcanu nu a ratat prilejul de a-l critica pe Cosmin Andrei, căruia i-a recomandat să se apuce de acum de organizarea spectacolului de Revelion, pentru că iar se va plânge atunci că nu are cum să organizeze spectacolul. Iulian Blaga a propus să fie stabilite date certe pentru organizarea acestor manifestări, care să fie respectate an de an. "Trebuie să fim credibili, serioşi şi să respectăm acele date, să fim serioşi şi să stabilim o dată care să fie respectată an de an", a mai spus Iulian Blaga.

În cele din urmă, s-a stabilit ca festivalul să fie organizat în perioada 7-9 septembrie, sub denumirea de September Fest.