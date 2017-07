SPORT: Mihai Roman: Nu am fost supărat că nu am fost titular!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mijlocaşul FC Botoşani, Mihai Roman, a ţinut să demonteze speculaţiile lansate de suporterii echipei atât pe stadion cât şi în mediul virtual care îl acuzau că este supărat că după ce a marcat nu s-a bucurat fiind deranjat de statutul de rezervă pe care l-a avut în meciul cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, meci încheiat cu victoria grupării locale cu 5-1.

Introdus în minutul 61 în locul lui Laurenţiu Buş, care realizase dubla în acest meci în minutule 16 şi 59, Mihai Roman nu s-a bucurat deloc pentru golul marcat în minutul 65 care a dus scorul de 4-0, atitudinea sa fiind taxată de suporteri.

Cel mai experimenta jucător din lotul lui Costel Enache a declarat ieri că nici vorbă să fie deranjat de faptul că a fost lăsat pe bancă şi introdus pentru ultimele 30 de minute ale confruntării cu Sepsi afirmând că chiar se bucură pentru reuşitele şi jocul lui Laurenţiu Buş dar şi al echipei în acest debut de campioant.

„În general eu nu prea mă bucur după ce marchez dar la acest meci chiar eram lipsit de fair-play să mă bucur pentru că am înscris. Era deja 3-0, prin golul meu s-a făcut 4-0 şi pur şi simplu nu am putut să mă bucur de răul altuia. Era vorba de scorul care era pe tabelă de faptul că ei sunt o nou-promovată şi chiar nu aveam motive să mă bucur excesiv. Nici gând să fi fost spărat că nu am fost titular. Chiar am avut şi o discuţie cu Costel Enache înainte de meci şi chiar nu avem nicio problemă de acest gen. Eu mă bucur foarte mult pentru Laurenţiu că a marcat de două ori. A intrat foarte bine, joacă foarte bine şi sunt foarte fericit pentru echipă. Când echipa joacă bine şi sunt rezultate nu ai de ce să fii supărat”, a declarat Mihai Roman.