INTERNAŢIONAL: După Brexit băncile ar putea avea nevoie de fonduri suplimentare

Crearea de noi entități europene după un Brexit dur va implica mobilizarea unor fonduri suplimentare de 30 până la 50 de miliarde de dolari, adică echivalentul a 15 până la 30% din fondurile proprii alocate de marile bănci internaționale pentru continentul european, a avertizat marți firma de consultanță Oliver Wyman, transmite Bloomberg. În plus, duplicarea pe continent a serviciilor asigurate până acum de la Londra, ar putea duce la majorarea costurilor operaționale ale băncilor cu până la un miliard de dolari. Un Brexit dur, în urma căruia băncile și-ar pierde accesul privilegiat la piața unică din Uniunea Europeană "ar fragmenta piața bancară europeană. În plus, ar face activitatea bancară semnificativ mai puțin profitabilă. Băncile ar putea pierde 2% până la 4% din rentabilitatea fondurilor proprii", susțin analiștii de la Oliver Wyman. "Noile provocări care vor apărea în urna Brexitului vor ridica întrebări dificile cu privire la viabilitatea anumitor activități pe termen mediu. Unele bănci ar putea chiar să retragă capacități de pe piața europeană pentru a le realoca în alte regiuni, precum Asia și SUA", se mai arată în raportul firmei de consultanță. Alarmate de lipsa de progrese în discuțiile referitoare la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, băncile cu operațiuni în Marea Britanie au început să înființeze entități pe continent, iar Frankfurt pare a fi destinația favorită. Analiștii de la Oliver Wyman estimează că City-ul londonez ar putea pierde până la 40.000 de locuri de muncă în sectorul bancar, dacă autoritățile de la Londra nu reușesc să ajungă la un acord care să permită limitarea consecințelor Brexitului. Băncile se pregătesc în prezent pentru cel mai negativ scenariu, cel conform căruia vor pierde accesul la piața unică europeană odată cu ieșirea efectivă a Marii Britanii din UE în 2019. Marile bănci americane de investiții Citigroup, Bank of America și Morgan Stanley dar și bănci britanice precum Barclays au declarat recent că pregătesc planuri referitoare la înființarea de subsidiare în UE. Analiștii de la Oliver Wyman susțin că aceste prime inițiative ar putea să se traducă prin mutare a 12.000 până la 17.000 de posturi însă numărul final ar putea să se dubleze ajungând la 40.000 de locuri de muncă. Negocierile pentru o "retragere ordonată" a Marii Britanii din Uniunea Europeană au fost lansate în luna mai la Bruxelles de negociatorul-șef al blocului comunitar, Michel Barnier, și ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, într-o primă întâlnire pentru a stabili prioritățile procesului "de divorț". Se așteaptă ca Londra să părăsească UE la sfârșitul lunii martie 2019, adică la doi ani după declanșarea oficială a procedurii de ieșire de către premierul Theresa May la 29 martie.