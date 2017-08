LOCAL: Mobilizare masiva impotriva rujeolei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Peste 100 de asistenti comunitari si mediatori din toate localitatile botosanene cu populatie vulnerabila au sosit in palatul administrativ pentru a se intalni cu specialistii din cadrul Directiei de Sanatate Publica. Se da startul unui recensamant al tuturor copiilor din judet cu risc crescut in contextul epidemiei de rujeola. Vor fi luati in evidente inclusiv copiii nascuti in alte zone ale tarii sau chiar peste granita, aflati in vizita la Botosani. Se discuta despre problemele cu care se confrunta specialistii in convingerea populatiei asupra necesitatii vaccinarii. Aceasta pentru ca sunt parinti ce refuza sa-si imunizeze copiii, asa cum sunt si medici de familie care nu-si respecta atributiile si rolul in cadrul campaniei.