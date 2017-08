NAŢIONAL: 15 judeţe din ţară se află sub cod galben de caniculă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cincisprezece județe din vestul țării se află marți sub Cod galben de caniculă și disconfort termic, iar de miercuri aceste județe vor intra sub avertizare Cod portocaliu, valul de căldură extinzându-se în toată țara, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Județele vizate de această avertizare sunt: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș. Meteorologii avertizează că în cursul zilei de marți (1 august), valul de căldură se va extinde în majoritatea regiunilor, iar în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, vremea va fi caniculară și disconfortul termic în accentuare. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități și local îl va depăși ușor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 și 37 de grade Celsius. De asemenea, valul de căldură se va intensifica pe parcursul zilelor de miercuri și joi, urmând ca în cele 15 județe să se instituie o avertizare Cod portocaliu de caniculă. "Miercuri și joi (2 și 3 august), valul de căldură se va intensifica și va cuprinde toată țara. Vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în general peste pragul critic de 80 de unități, iar local minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade. În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei disconfortul termic va fi deosebit de accentuat și se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 39 de grade", precizează ANM. Pentru restul țării, meteorologii au emis Cod galben de caniculă, subliniind că în nordul și estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea, disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa în general între 35-37 de grade Celsius. Valul de căldură va persista și la sfârșitul săptămânii, precizează meteorologii.