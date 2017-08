NAŢIONAL: Angajaţii din penitenciare protestează în toate unitaţile din ţară

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Angajații din penitenciare au declanșat marți proteste în toate unitățile din țară, pe durată nelimitată, nemulțumiți de condițiile de muncă, de lipsa de personal, dar și de faptul că Guvernul nu asigură protecția pentru angajații din penitenciare, aceștia refuzând, totodată, să mai efectueze ore suplimentare. "Nemulțumirile sunt deja de ceva timp și nu sunt primele acțiuni de acest fel, pe care le organizăm. Totul este pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, Guvernul nu reacționează. Este un mare deficit de personal în sistemul penitenciar și protestăm că Guvernul nu asigură protecția din penitenciare. În acest context, după ce am anunțat acțiunile noastre a apărut și această situație cu Legea pensiilor, în care Guvernul practic vrea să creeze discriminare, încercând să rezolve o problemă, pe care tot același partid de guvernare a creat-o în urmă cu doi ani", a declarat, marți, pentru AGERPRES, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitrașcu. Dumitrașcu susține că angajații vor refuza să efectueze ore suplimentare și vor desfășura acțiuni de protest în toate penitenciarele din țară, urmând să organizeze mitinguri în București, la Administrația Națională a Penitenciarelor, dar și la Ministerul Justiției. De asemenea, liderul sindical a mai adăugat că va acționa în judecată Ministerul Justiției pentru a-l obliga să își îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat în acordul colectiv referitoare la condițiile de lucru pentru personalul din penitenciare. "La ora actuală vor protesta toți angajații din penitenciare. Trebuie să știți că din aproape 12.000 de angajați, aproape 11.000 sunt membri de sindicat, deci dacă nu chiar toți, aproape toți vor protesta", a mai spus președintele FSANP. Întrebat în ce condiții ar renunța la acțiunile de protest, liderul sindical a răspuns că numai în cazul în care Guvernul își asumă un plan de investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și dacă se vor relua angajările din penitenciare, acesta subliniind că există un deficit de 8.000 de posturi. "Vom renunța la proteste în condițiile în care Guvernul își asumă un plan de investiții în îmbunătățirea condițiilor de lucru, în condițiile în care se reiau angajările în penitenciare, pentru că avem aproape 8.000 de posturi lipsă, la 61% este schema de lucru de personal încadrată. Vom renunța la proteste în condițiile în care Guvernul va fi de acord să discutăm pe noul proiect de statut al personalului de penitenciar, astfel încât să ne fie clar un cadru de protecție pentru angajații din penitenciare. Știți că în ultima perioada a crescut semnificativ, pe fondul lipsei de personal și al dotărilor corespunzătoare, numărul ultrajelor din penitenciare", a mai spus Sorin Dumitrașcu. Potrivit unui comunicat al FSANP, angajații din penitenciare declanșează proteste pe durată nedeterminată în toate unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor ca reacție la lipsa de interes a Guvernului în ceea ce privește rezolvarea problemelor din penitenciare. La fiecare penitenciar vor fi organizate pichetări și fiecare angajat va acționa in justiție, in fata instanțelor naționale și internaționale de jurisdicție a muncii, Guvernul Romaniei pentru obligarea acestuia la aplicarea unor măsuri concrete privind asigurarea unor condiții de muncă decente, se arată în comunicatul FSANP. "Concret, bugetul ANP a fost redus cu 127 de milioane de lei, alte 57 de milioane urmează a fi tăiate la proxima rectificare. Sunt aproape 8.000 de funcții vacante în sistemul penitenciar si se înregistrează peste 700.000 de ore suplimentare. 1 angajat din 6 a părăsit sistemul penitenciar în ultimii 2 ani, iar Guvernul a blocat angajările", se mai menționează în comunicat.