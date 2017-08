INTERNAŢIONAL: Dimitrie Rogozin declarat persona non grata în Republica Moldova

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat miercuri persona non grata în Republica Moldova, informează portalul deschide.md. Decizia a fost luată de guvernul Republicii Moldova, în urma unei solicitări din partea ministrului de externe Andrei Galbur, după ce oficialul rus și-a declarat disponibilitatea de a veni în septembrie la Chișinău dacă autoritățile moldovenești îi vor oferi garanții de securitate și de survolare a spațiului aerian al tuturor țărilor de tranzit. ’Vicepremierul Rogozin a făcut declarații la adresa autorităților Moldovei care poartă un caracter ofensator și denigrator’, a explicat ministrul Galbur, citat de Publika.md. ’De asemenea, a avut aprecieri ofensatoare și la adresa autorităților noastre, cu un pronunțat caracter denigrator și mincinos. Aceste acțiuni nu pot fi calificate în alt mod decât o ingerință în treburile interne ale statului nostru. Mai mult, aceste declarații nu corespund nici caracterului relațiilor bilaterale pe care Republica Moldova dorește să le construiască împreună cu Federația Rusă pe bază de respect reciproc’, a adăugat șeful diplomației de la Chișinău. Portalul Publika.md amintește că Dmitri Rogozin a folosit un limbaj mai puțin diplomatic atunci când a vorbit, într-un interviu, despre delegația guvernului de la Chișinău, ce a purtat în urmă cu jumătate de an negocieri la Moscova. ’În urmă cu jumătate de an la noi (în Rusia, n.red.) a venit o delegație a Guvernului de la Chișinău. Negocierile au fost ca o țigăneală. Au discutat toate problemele minuțios. Au vrut să vorbim și despre tranzitul unităților de transport, a exportului de mere și vinuri, dar și imigranți. Au încercat să primească acordul nostru. Noi nu dorim ca aceste probleme să afecteze oamenii de rând, așa că le-am mers în întâmpinare. Atunci însă când a fost necesar să fie discutate probleme principiale cu Guvernul Moldovei, ei s-au ascuns ca niște șoareci’, a spus Rogozin în declarația la care face referire Publika.md. Dmitri Rogozin a șters postările de pe rețelele de socializare Twitter și Facebook referitoare la eșecul vizitei sale la Chișinău după de România a refuzat survolul pentru avionul în care se afla. El a explicat, într-un interviu acordat antenei din Chișinău a postului rusesc de televiziune NTV, preluat de deschide.md, că a decis să șteargă aceste postări întrucât ’timpul emoțiilor’ a trecut și pentru că în opinia sa a venit momentul de a curăța spațiul informațional pentru un răspuns adevărat. "Nu vom lăsa fără răspuns această problemă (...) Vor fi trase toate concluziile necesare", a spus Rogozin în acel interviu.