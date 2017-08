NAŢIONAL: Primarul din municipiul Iaşi inculpat în dosarul Skoda

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primarul Mihai Chirica a admis miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că are calitatea de inculpat în dosarul "Skoda", instrumentat de procurorii anticorupție. Întrebat de jurnaliști dacă are sau nu calitatea de inculpat, Mihai Chirica a recunoscut că i s-a schimbat calitatea de martor în cea de inculpat în dosarul ca vizează achiziția, în mai 2013, a unor autoturisme marca Skoda pentru dotarea Poliției Locale, mașini care în realitate, potrivit procurorilor DNA, ar fi fost folosite de cei aflați la conducerea Primăriei Iași. "În momentul de față, față de ceea ce v-am spus, rămân în continuare atașat ideii că adevărul trebuie aflat și dreptatea trebuie făcută prin mijloacele prevăzute de justiție. E clar că nu voi obstrucționa nicio situație legală referitoare la acest lucru. Da, este adevărat. (...) Nu pot evita ieșirea în spațiul public motivat de o chestiune care vizează justiția. Este adevărat că mi s-a adus și acest statut. Așa este și normal. Sunt zece angajați ai Primăriei despre care eu știu că nimeni nu a dus nicio mașină acasă, nu a utilizat nimeni vreun vehicul în scop personal, toți și-au justificat, să spunem, prezența în actul de funcționar public, așa cum scrie în raport, să își facă treaba. Ceea ce s-a întâmplat și cu mine în calitate de viceprimar", a declarat primarul Mihai Chirica. El a făcut referire și la faptul că, deși era viceprimar, nu era ordonator principal de credite. "Nu am decis sub nicio formă în mod direct, personal, pentru cineva anume. Niciuna dintre iubitele mele nu și-a cumpărat Skoda. Ca urmare, nu am nicio emoție din acest punct de vedere, dar trebuie să se facă lumină, pentru că acolo sunt colegi care lucrau alături de mine, funcționari din Primărie, contabili, directori economici, directori tehnici și alții. Nici lor nu le e comod să discute pe un asemenea subiect. Nici eu nu o voi face. Trebuie să își găsească fiecare rolul și adevărul în fiecare situație care atrage atenția asupra unui organ de anchetă penală. În situația de față vorbim de ’marele’ dosar Skoda, autovehicule care de altfel nici nu mai sunt la noi, ci sunt predate operatorului de leasing", a declarat primarul Chirica. Întrebat dacă procurorii anticorupție i-au pus sechestru pe bunuri, edilul a evitat să ofere un răspuns concret. "E un subiect care stârnește curiozitatea din ce în ce mai mult. Este lege. Nu se poate aplica Legea 78 fără punerea de sechestre. O parte dintre ele au fost și ridicate între timp, tot la propunerea judecătorilor. Prin urmare, s-au și pus, s-au și scos, se continuă", a declarat Mihai Chirica. Declarațiile se referă la un dosar instrumentat de DNA privind achiziția în mai 2013, în sistem leasing, a patru autoturisme pentru dotarea Poliției Locale, mașini care ar fi fost folosite de cei aflați la conducerea Primăriei Iași. Chirica este cel care, în calitate de viceprimar, ar fi semnat, în baza unei delegații primite de la primarul de la acea vreme, Gheorghe Nichita, caietul de sarcini aferent acestei achiziții. Documentele ar mai fi fost semnate și de directorul de investiții din cadrul Primăriei Iași, Dumitru Tomorug, dar și de fostul șef al Serviciului Administrativ, Eugen Chișcă. După finalizarea procedurii de achiziție, a cărei valoare a fost de 419.000 de lei, la Iași au ajuns patru mașini, la volanul uneia dintre ele fiind văzută Adina Samson, fosta iubită a lui Gheorghe Nichita.